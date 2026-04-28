Музетти проиграл чеху. Определена первая четвертьфинальная пара в Мадриде

Итальянский теннисист, шестой сеяный Лоренцо Музетти (ATP 9) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

Музетти проиграл чеху Иржи Легечке (ATP 14) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 6:3, 6:3.

Счет очных встреч игроков – 1:3 в пользу чеха.

Для Легечки – это 11-я победа над игроком топ-10 в карьере.

Иржи второй раз дошел до стадии четвертьфинала на Мастерсе в Мадриде (впервые такой результат был в 2024 году).

В четвертьфинальном матче Легечка сыграет с представителем Франции Артуром Фисом (ATP 25), который одолел в 1/8 финала аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (ATP 29).

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Видеообзор матча

Фотогалерея матча