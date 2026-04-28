Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Музетти проиграл чеху. Определена первая четвертьфинальная пара в Мадриде
ATP
28 апреля 2026, 15:31 | Обновлено 28 апреля 2026, 15:57
146
0

Музетти проиграл чеху. Определена первая четвертьфинальная пара в Мадриде

Лоренцо уступил Иржи Легечке в двух сетах

28 апреля 2026, 15:31 | Обновлено 28 апреля 2026, 15:57
146
0
Музетти проиграл чеху. Определена первая четвертьфинальная пара в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

Итальянский теннисист, шестой сеяный Лоренцо Музетти (ATP 9) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

Музетти проиграл чеху Иржи Легечке (ATP 14) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 6:3, 6:3.

Счет очных встреч игроков – 1:3 в пользу чеха.

Для Легечки – это 11-я победа над игроком топ-10 в карьере.

Иржи второй раз дошел до стадии четвертьфинала на Мастерсе в Мадриде (впервые такой результат был в 2024 году).

В четвертьфинальном матче Легечка сыграет с представителем Франции Артуром Фисом (ATP 25), который одолел в 1/8 финала аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (ATP 29).

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Иржи Легечка [11] – Лоренцо Музетти [6] – 6:3, 6:3

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Иржи Легечка Лоренцо Музетти ATP Мадрид
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем