Буковина – Нива – 1:0. Победа в большинстве. Видео гола и обзор матча
«Нива» осталась вдесятером на 24-й минуте матча с «Буковиной»
В воскресенье, 26 апреля, в Черновцах состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Буковина» в конце матча смогла дожать тернопольскую «Ниву».
Гости остались в меньшинстве на 24-й минуте поединка. Максим Мудрый грубо нарушил правила в центре поля, за что и получил вторую желтую карточку.
«Нива» ушла в оборону. Атаки «Буковины» результата не приносили – большинство ударов блокировались защитниками. И лишь на 86-й минуте хозяева смогли забить. Героем эпизода стал Виталий Груша, добивший мяч в сетку после сейва голкипера.
«Буковина» уже в следующем туре может гарантировать себе чемпионство в Первой лиге. Для этого подопечным Сергея Шищенко будет достаточно не проиграть «Подолью».
Первая лига. 25-й тур. Черновцы, стадион «Буковина». 26 апреля
«Буковина» (Черновцы) – «Нива» (Тернополь) – 1:0
Гол: Груша, 86
Events матча
