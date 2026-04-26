Буковина – Нива – 1:0. Победа в большинстве. Видео гола и обзор матча

В воскресенье, 26 апреля, в Черновцах состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Буковина» в конце матча смогла дожать тернопольскую «Ниву».

Гости остались в меньшинстве на 24-й минуте поединка. Максим Мудрый грубо нарушил правила в центре поля, за что и получил вторую желтую карточку.

«Нива» ушла в оборону. Атаки «Буковины» результата не приносили – большинство ударов блокировались защитниками. И лишь на 86-й минуте хозяева смогли забить. Героем эпизода стал Виталий Груша, добивший мяч в сетку после сейва голкипера.

«Буковина» уже в следующем туре может гарантировать себе чемпионство в Первой лиге. Для этого подопечным Сергея Шищенко будет достаточно не проиграть «Подолью».

Первая лига. 25-й тур. Черновцы, стадион «Буковина». 26 апреля

«Буковина» (Черновцы) – «Нива» (Тернополь) – 1:0

Гол: Груша, 86

