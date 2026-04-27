Сергей ШИЩЕНКО: «Стремимся завершить сезон без поражений в чемпионате»

В матче 25-го тура Первой лиги «Буковина» одержала минимальную победу над тернопольской «Нивой». Итоги поединка подвел главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, «Нива» за шесть предыдущих весенних матчей забила лишь один гол, а также трижды сыграла 0:0. Сегодня они снова продемонстрировали прагматический футбол. Насколько сложно было сломать их оборону и как оцените сегодняшний поединок?

– Был тяжелый поединок. Мы понимали, как будет играть «Нива». Возможно, это банальные слова, потому что мы анализируем каждого соперника, и мы знали, как они могут играть против нас. Мы готовились к тому, что они будут играть по схеме 5-3-2, что у них будет насыщенная оборона, которую очень трудно взломать. Игра показала, что «Нива» – дисциплинированная команда, и нам нужно было понимать, как мы должны сломать эту оборону. Ребята это знают, но все равно каждая игра отличается, каждый соперник отличается, но ребята уже знают, как поступать в той или иной ситуации. Конечно, потом было удаление у «Нивы», и у нас на одного игрока стало больше, но в первом тайме мы не очень использовали эту ситуацию, а во втором тайме уже были более активными, острыми, сильнее давили на соперника. Я благодарен ребятам, что они дожали очень неплохо обороняющуюся команду.

– Это был шестой матч «Буковины» в апреле – график чрезвычайно плотный. Можно ли сказать, что команда успешно сдала этот «экзамен на выносливость»?

– Конечно, успешно, потому что мы выиграли все матчи в чемпионате. У нас сейчас очень много травмированных игроков, но мы справились с той ситуацией, которая есть. Я очень благодарен ребятам, работающим в общей группе, и тем, кто уже восстановился. Например, сегодня Плакса вышел на поле после травмы – он долгое время не играл. Другие игроки, которые были в строю, имели очень большую нагрузку в течение последнего месяца. Мы проиграли только одну игру – кубковую против киевского «Динамо», но в чемпионате выиграли все матчи в апреле. Учитывая результаты конкурентов, мы фактически гарантировали себе чемпионство. Нам осталось набрать всего один балл в следующих пяти матчах, чтобы официально обеспечить себе золотые медали Первой лиги. Конечно, мы стремимся не просто выиграть золото, но и завершить этот сезон без поражения в чемпионате.

– Насколько на игру влияли погодные условия? Сегодня был очень сильный ветер, что в сочетании с оборонной тактикой Нивы создавало дополнительные трудности.

– Конечно, это было непросто. В тренировочном процессе мы готовимся к разным сценариям, прежде всего к тому, как преодолевать массированную защиту. Погодные условия были одинаково сложными для обеих команд – в разных таймах приходилось играть то по ветру, то против него. Когда ветер дует в лицо, ты пытаешься ускориться, но стихия просто не дает этого сделать. Однако мы справились, дожали оппонента и завоевали чрезвычайно важные три очка.