В воскресенье, 26 апреля, состоится поединок 25-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и тернопольской «Нивой». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Буковина

Для «желто-черной» команды текущий сезон складывается очень успешно. По итогам 24 туров Первой лиги Украины на балансе клуба уже 66 баллов, позволяющих ему находиться на 1-м месте турнирной таблицы. За 6 туров до завершения соревнований «Буковина» опережает ближайшего конкурента, «Черноморца», на 12 зачетных пунктов и обеспечила себе участие в Премьер-лиге на следующий сезон.

Неплохо выступил клуб и в Кубке Украины, выбив «Авангард», «Карпаты», «Ниву Т» и «ЛНЗ». Однако на стадии полуфинала «Буковина» со счетом 3:0 проиграла киевскому «Динамо».

Нива Тернополь

Для тернополян текущий сезон начался очень удачно, хотя в дальнейшем результаты клуба действительно разочаровывают. В общей сложности, за 24 матча Первой лиги на балансе «Нивы» есть 27 баллов, благодаря которым она находится на 10-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр на вылет невелико – 2 зачетных пункта.

В Кубке Украины тернополяне разгромили «Реал-Фарма» и «СК Полтава», однако на стадии 1/8 финала проиграли «Буковине» со счетом 2:1.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами очевидное преимущество имеет «Буковина». За этот отрезок клуб одержал 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Нива Тернополь» не может победить уже 13 официальных матчей подряд.

«Буковина» победила в каждом из 6 матчей весенней части Первой лиги Украины.

«Буковина» забила 55 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

