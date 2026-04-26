Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дожали соперника. Буковина в большинстве обыграла тернопольскую Ниву
26.04.2026 15:00 – FT 1 : 0
26 апреля 2026, 17:06 | Обновлено 26 апреля 2026, 17:10
Дожали соперника. Буковина в большинстве обыграла тернопольскую Ниву

«Нива» играла вдесятером с 24-й минуты матча

В воскресенье, 26 апреля, в Черновцах состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Буковина», уже обеспечившая себе выход в УПЛ, принимала тернопольскую «Ниву».

На 24-й минуте гости остались в меньшинстве. Максим Мудрый грубо нарушил правила в центре поля, получил вторую желтую карточку и досрочно завершил матч.

«Нива» закрылась еще больше. Атаки «Буковины» результата не приносили. И лишь на 86-й минуте хозяева смогли забить. Героем эпизода стал Виталий Груша.

«Буковина» уже в следующем туре может гарантировать себе чемпионство в Первой лиге. Для этого подопечным Сергея Шищенко будет достаточно не проиграть «Подолью».

Первая лига. 25-й тур. Черновцы, стадион «Буковина». 26 апреля

«Буковина» (Черновцы) – «Нива» (Тернополь) – 1:0

Гол: Груша, 86

85’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Груша (Буковина).
24’
Maksym Mudryi (Нива Тернополь) получает красную карточку.
Сергей Турчак
Комментарии 0
