ФОТО. Первый гол Проспера Оба. Шахтер обыграл Зарю с помощью пенальти

Донецкий Шахтар одержал важную победу над луганской Зарей (2:1) в перенесенном матче 21-го тура УПЛ, укрепив лидерство в турнирной таблице.

Команда Арды Турана активно начала поединок и уже на 2-й минуте открыла счет. После подачи со стандарта Валерий Бондар сбросил мяч в центр штрафной, где после рикошета Проспер Оба вторым касанием с лёта отправил его в сетку. Для нигерийца это дебютный гол за Шахтар. Впоследствии Заря имела несколько опасных моментов, но Ризник неоднократно выручал свою команду, однако и горняки также регулярно создавали угрозу воротам соперника.

После перерыва хозяева сумели отыграться. На 51-й минуте после углового мяч отскочил к Навину Малышу, который точным ударом в угол сравнял счет. Шахтар перехватил инициативу и начал давить, а решающий эпизод произошел в конце игры. На 82-й минуте Лассина Траоре заработал пенальти в борьбе с Навином Малышем, и Артем Бондаренко реализовал 11-метровый, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Горняки удержали преимущество и довели матч до победы (1:0). Следующий поединок Шахтар проведет 26 апреля против Кудровки в 25-м туре УПЛ.

УПЛ. 21-й тур, 24 апреля 2026

Киев, стадион Динамо имени В. Лобановского

Заря Луганск – Шахтар Донецк – 1:2 (0:1)

Голы: Навин Малыш, 51 – Проспер Оба, 2, Артем Бондаренко, 82 (пен)

Заря: Сапутин, Жуниньо, Эскинья, Джордан, Малыш, Кушниренко, Дришлюк (Задорожный, 85), Вантух (Слесарь, 64), Попара (Горбач, 85), Анджушич (Саллиу Ба, 82), Будковский.

Шахтар: Ризник, Винисиус Тобиас, Бондар (к), Марлон Сантос (Матвиенко, 90+1), Педро Энрике, Назарина, Бондаренко, Проспер (Алиссон, 73), Невертон (Эгиналду, 58), Кауан Элиас (Траоре, 73), Мейреллиш (Изаки, 58)

