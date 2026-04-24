  4. ФОТО. Первый гол Проспера Оба. Шахтер обыграл Зарю с помощью пенальти
24 апреля 2026, 13:23 | Обновлено 24 апреля 2026, 14:02
Горняки на 6 очков оторвались от ближайшего преследователя в УПЛ

Донецкий Шахтар одержал важную победу над луганской Зарей (2:1) в перенесенном матче 21-го тура УПЛ, укрепив лидерство в турнирной таблице.

Команда Арды Турана активно начала поединок и уже на 2-й минуте открыла счет. После подачи со стандарта Валерий Бондар сбросил мяч в центр штрафной, где после рикошета Проспер Оба вторым касанием с лёта отправил его в сетку. Для нигерийца это дебютный гол за Шахтар. Впоследствии Заря имела несколько опасных моментов, но Ризник неоднократно выручал свою команду, однако и горняки также регулярно создавали угрозу воротам соперника.

После перерыва хозяева сумели отыграться. На 51-й минуте после углового мяч отскочил к Навину Малышу, который точным ударом в угол сравнял счет. Шахтар перехватил инициативу и начал давить, а решающий эпизод произошел в конце игры. На 82-й минуте Лассина Траоре заработал пенальти в борьбе с Навином Малышем, и Артем Бондаренко реализовал 11-метровый, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Горняки удержали преимущество и довели матч до победы (1:0). Следующий поединок Шахтар проведет 26 апреля против Кудровки в 25-м туре УПЛ.

УПЛ. 21-й тур, 24 апреля 2026

Киев, стадион Динамо имени В. Лобановского

Заря Луганск – Шахтар Донецк – 1:2 (0:1)

Голы: Навин Малыш, 51 – Проспер Оба, 2, Артем Бондаренко, 82 (пен)

Заря: Сапутин, Жуниньо, Эскинья, Джордан, Малыш, Кушниренко, Дришлюк (Задорожный, 85), Вантух (Слесарь, 64), Попара (Горбач, 85), Анджушич (Саллиу Ба, 82), Будковский.

Шахтар: Ризник, Винисиус Тобиас, Бондар (к), Марлон Сантос (Матвиенко, 90+1), Педро Энрике, Назарина, Бондаренко, Проспер (Алиссон, 73), Невертон (Эгиналду, 58), Кауан Элиас (Траоре, 73), Мейреллиш (Изаки, 58)

По теме:
ПУМБ не подтверждает информацию о переговорах по приобретению Днепр-Арены
Сергей СУХАНОВ: «Для нас сейчас каждая игра непростая»
Колос – Полтава. Обнародованы стартовые составы на поединок УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колос – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 12:51 0
Колос – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В первом круге аутсайдер УПЛ отобрал очки у «колосков»

УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 10:20 19
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины

Сергея Реброва могут заменить экс-наставник «Карпат» Мирон Маркевич или итальянец Андреа Мальдера

Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Футбол | 23.04.2026, 21:47
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Футбол | 24.04.2026, 09:32
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 07:31
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Популярные новости
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
23.04.2026, 12:17 9
Футбол
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 1
Футбол
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 28
Футбол
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 15
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 7
Бокс
