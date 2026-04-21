  4. «Нужно и самому создавать». Эксперт оценил игру Полесья в матче с Шахтером
21 апреля 2026, 11:32 |
«Нужно и самому создавать». Эксперт оценил игру Полесья в матче с Шахтером

Олег Федорчук ожидал намного большего от команды Руслана Ротаня

21 апреля 2026, 11:32 |
59
0
«Нужно и самому создавать». Эксперт оценил игру Полесья в матче с Шахтером
Полесье

В центральном матче 24-го тура «Шахтер» обыграл «Полесье» (1:0) и вышел на чистое первое место, а житомиряне, которые идут третьими, из-за этой осечки не только потеряли шансы побороться за золото, но и подпустили к себе на расстояние вытянутой руки «Металлист 1925» и «Динамо».

О причинах поражения команды Руслана Ротаня в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказался тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Я намного большего ожидал от подопечных Руслана Ротаня, – сказал Федорчук. – Команда, несмотря на отсутствие голевых моментов у обеих противников, начала терять нити игры минуты с 25-й. Это говорит о том, что житомиряне пока не готовы претендовать на лидерство в УПЛ.

«Полесье» с первых минут избрало осторожную тактику. Сложилось впечатление, что «Шахтеру» больше нужна была победа. Есть ведь выражение: кто не рискует, то не пьет шампанское. Нельзя только ждать, что соперник сделает ошибку, нужно и самому что-то создавать. Очень скромно выглядели Гуцуляк и Назаренко, а это, на минуточку, игроки сборной Украины.

Олег Федорчук Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Полесье Житомир Руслан Ротань Алексей Гуцуляк Александр Назаренко (футболист)
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
