«Нужно и самому создавать». Эксперт оценил игру Полесья в матче с Шахтером

В центральном матче 24-го тура «Шахтер» обыграл «Полесье» (1:0) и вышел на чистое первое место, а житомиряне, которые идут третьими, из-за этой осечки не только потеряли шансы побороться за золото, но и подпустили к себе на расстояние вытянутой руки «Металлист 1925» и «Динамо».

О причинах поражения команды Руслана Ротаня в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказался тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Я намного большего ожидал от подопечных Руслана Ротаня, – сказал Федорчук. – Команда, несмотря на отсутствие голевых моментов у обеих противников, начала терять нити игры минуты с 25-й. Это говорит о том, что житомиряне пока не готовы претендовать на лидерство в УПЛ.

«Полесье» с первых минут избрало осторожную тактику. Сложилось впечатление, что «Шахтеру» больше нужна была победа. Есть ведь выражение: кто не рискует, то не пьет шампанское. Нельзя только ждать, что соперник сделает ошибку, нужно и самому что-то создавать. Очень скромно выглядели Гуцуляк и Назаренко, а это, на минуточку, игроки сборной Украины.