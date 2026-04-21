Олег ФЕДОРЧУК: «Только несчастье может помешать Шахтеру стать чемпионом»

В УПЛ завершился 24-й тур, по итогам которого в турнирной таблице многое прояснилось. Об этом сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, после матча «Шахтер» – «Полесье» вопрос о чемпионстве решен?

– Да. Только несчастье может помешать «горнякам» выиграть золотые медали. Сейчас команда Арды Турана по всем статьям лидер отечественного футбола.

– Каким будет ваше резюме центрального матча тура?

– Я намного большего ожидал от команды Руслана Ротаня. По игре «Шахтера» можно судить о перспективах и готовности соперников. К примеру, «Металлист 1925» в очной встрече во втором тайме переигрывал донетчан. ЛНЗ 50% игрового времени играл на равных, а «Полесье», несмотря на отсутствие голевых моментов у обеих команд, начал терять нити игры минуты с 25-й. Это говорит о том, что житомирская команда пока не готова претендовать на лидерство в УПЛ.

– Почему «Полесью» не удалось перебегать «Шахтер», который измотан длительными переездами?

– Сложно сказать. Подопечные Руслана Ротаня с первых минут избрали осторожную тактику. Сложилось впечатление, что «Шахтеру» больше нужна была победа, чем «Полесью». Есть ведь выражение, кто не рискует, то не пьет шампанское. Нельзя только ждать, что соперник сделает ошибку, нужно и самому что-то создавать. Очень скромно выглядели Гуцуляк и Назаренко, а это, на минуточку, игроки сборной Украины.

– У ЛНЗ начинают спускать шины?

– У черкащан проблема роста и от этого никуда не денешься. Сейчас у них результат выше своих возможностей. Нельзя взять футболистов из нижней части турнирной таблицы, и чтобы они стабильно и на равных играли с сильными оппонентами. От переезда из Львова в Черкассы они не стали сильнее. Не все новички пока вписались в игру коллектива. Да и травма их лидера Яшари тоже дает о себе знать. Но в любом случае я снимаю шляпу перед тренерским штабом и, в частности, перед Виталием Пономаревым, которые смогли дать конкуренцию в очных матчах с лидерами. ЛНЗ – это главный сюрприз нынешнего чемпионата.

– Осечка «Полесья» помогла «Металлисту 1925» и «Динамо»?

– Конечно. Многое если не все в этой борьбе для харьковчан и житомирян решится в ближайших турах, так как их ждет очная дуэль, к тому же в ближайшее воскресенье подопечным Младена Бартуловича предстоит встретиться еще и с ЛНЗ. А «Динамо» с приходом на пост главного тренера Игоря Костюка по силе, на мой взгляд, сейчас вторая команда. Просто много было упущено осенью. Прошлый чемпионат «Шахтер» провалил, а сейчас на их месте оказалось «Динамо». Вывод таков, что сейчас наш чемпионат очень интересен по своей интриге.

– «Александрия» и «Полтава» все?

– Думаю, да. Я не знаю, как в данной ситуации может спастись команда Владимира Шарана, не говоря уже о «Полтаве», у которой в шести оставшихся поединках среди прочих значатся такие соперники, как «Шахтер», ЛНЗ и «Динамо».

Куда более острая борьба будет за непопадание в зону переходных матчей, точнее, чтобы не оказаться 14-м месте, так как этой команде, скорее всего, предстоит сыграть с «Левым берегом». Поэтому соперничество между «Рухом», «Кудровкой» и, возможно, «Эпицентром», будет серьезное.

– А «Оболонь»?

– У киевлян хоть график и сложный, но если добавить три очка за «Александрию», то от этой зоны их будет отдалять пять очков, а это солидный гандикап для этой группы команд. Вероятность того, что в этой зоне окажутся «Кудровка» и «Рух» очень высока.

– Кстати, за шесть туров до финиша один участник Первой лиги уже заработал путевку в УПЛ. «Буковина» сможет навести шороху в элите в следующем сезоне?

– Если не измениться состав, то, на мой взгляд, то это будет приблизительно уровень «Вереса». То есть, середняком УПЛ черновицкой команде быть по силам.

УПЛ. 24-й тур

17.04.2026

«Динамо» – «Заря» – 3:1

«Оболонь» – «Полтава» – 1:1

18.04.2026

«Колос» – ЛНЗ – 1:0

«Металлист 1925» – «Кудровка» – 1:0

19.04.2026

«Кривбасс» – «Рух» – 3:0

«Эпицентр» – «Карпаты» – 0:0

20.04.2026

«Александрия» – «Верес» – 0:3

«Шахтер» – «Полесье» – 1:0

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 24-го тура

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 23 16 6 1 54 - 14 23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 54 2 ЛНЗ 24 16 3 5 35 - 15 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 1925 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 51 3 Полесье 24 14 4 6 41 - 16 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 46 4 Металлист 1925 24 12 8 4 30 - 13 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 1925 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 44 5 Динамо Киев 24 13 5 6 52 - 26 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 44 6 Кривбасс 24 11 7 6 38 - 32 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 40 7 Колос Ковалевка 24 9 10 5 22 - 21 25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 37 8 Карпаты Львов 24 8 9 7 32 - 26 25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 33 9 Заря 23 8 8 7 32 - 30 23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 08.03.26 Заря 4:0 Полтава 32 10 Верес 24 7 8 9 22 - 29 27.04.26 15:30 Заря - Верес 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 29 11 Оболонь 24 6 8 10 21 - 39 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 26 12 Эпицентр 24 7 3 14 26 - 36 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 24 13 Кудровка 24 5 6 13 25 - 39 26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 21 14 Рух Львов 24 6 2 16 17 - 39 25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 20 15 Александрия 24 2 6 16 17 - 48 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 12 16 Полтава 24 2 5 17 20 - 61 25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 11 Полная таблица