Олег ФЕДОРЧУК: «Только несчастье может помешать Шахтеру стать чемпионом»
Известный футбольный эксперт подвел итого очередного тура в украинской Премьер-лиге
В УПЛ завершился 24-й тур, по итогам которого в турнирной таблице многое прояснилось. Об этом сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.
– Олег Викторович, после матча «Шахтер» – «Полесье» вопрос о чемпионстве решен?
– Да. Только несчастье может помешать «горнякам» выиграть золотые медали. Сейчас команда Арды Турана по всем статьям лидер отечественного футбола.
– Каким будет ваше резюме центрального матча тура?
– Я намного большего ожидал от команды Руслана Ротаня. По игре «Шахтера» можно судить о перспективах и готовности соперников. К примеру, «Металлист 1925» в очной встрече во втором тайме переигрывал донетчан. ЛНЗ 50% игрового времени играл на равных, а «Полесье», несмотря на отсутствие голевых моментов у обеих команд, начал терять нити игры минуты с 25-й. Это говорит о том, что житомирская команда пока не готова претендовать на лидерство в УПЛ.
– Почему «Полесью» не удалось перебегать «Шахтер», который измотан длительными переездами?
– Сложно сказать. Подопечные Руслана Ротаня с первых минут избрали осторожную тактику. Сложилось впечатление, что «Шахтеру» больше нужна была победа, чем «Полесью». Есть ведь выражение, кто не рискует, то не пьет шампанское. Нельзя только ждать, что соперник сделает ошибку, нужно и самому что-то создавать. Очень скромно выглядели Гуцуляк и Назаренко, а это, на минуточку, игроки сборной Украины.
– У ЛНЗ начинают спускать шины?
– У черкащан проблема роста и от этого никуда не денешься. Сейчас у них результат выше своих возможностей. Нельзя взять футболистов из нижней части турнирной таблицы, и чтобы они стабильно и на равных играли с сильными оппонентами. От переезда из Львова в Черкассы они не стали сильнее. Не все новички пока вписались в игру коллектива. Да и травма их лидера Яшари тоже дает о себе знать. Но в любом случае я снимаю шляпу перед тренерским штабом и, в частности, перед Виталием Пономаревым, которые смогли дать конкуренцию в очных матчах с лидерами. ЛНЗ – это главный сюрприз нынешнего чемпионата.
– Осечка «Полесья» помогла «Металлисту 1925» и «Динамо»?
– Конечно. Многое если не все в этой борьбе для харьковчан и житомирян решится в ближайших турах, так как их ждет очная дуэль, к тому же в ближайшее воскресенье подопечным Младена Бартуловича предстоит встретиться еще и с ЛНЗ. А «Динамо» с приходом на пост главного тренера Игоря Костюка по силе, на мой взгляд, сейчас вторая команда. Просто много было упущено осенью. Прошлый чемпионат «Шахтер» провалил, а сейчас на их месте оказалось «Динамо». Вывод таков, что сейчас наш чемпионат очень интересен по своей интриге.
– «Александрия» и «Полтава» все?
– Думаю, да. Я не знаю, как в данной ситуации может спастись команда Владимира Шарана, не говоря уже о «Полтаве», у которой в шести оставшихся поединках среди прочих значатся такие соперники, как «Шахтер», ЛНЗ и «Динамо».
Куда более острая борьба будет за непопадание в зону переходных матчей, точнее, чтобы не оказаться 14-м месте, так как этой команде, скорее всего, предстоит сыграть с «Левым берегом». Поэтому соперничество между «Рухом», «Кудровкой» и, возможно, «Эпицентром», будет серьезное.
– А «Оболонь»?
– У киевлян хоть график и сложный, но если добавить три очка за «Александрию», то от этой зоны их будет отдалять пять очков, а это солидный гандикап для этой группы команд. Вероятность того, что в этой зоне окажутся «Кудровка» и «Рух» очень высока.
– Кстати, за шесть туров до финиша один участник Первой лиги уже заработал путевку в УПЛ. «Буковина» сможет навести шороху в элите в следующем сезоне?
– Если не измениться состав, то, на мой взгляд, то это будет приблизительно уровень «Вереса». То есть, середняком УПЛ черновицкой команде быть по силам.
УПЛ. 24-й тур
17.04.2026
«Динамо» – «Заря» – 3:1
«Оболонь» – «Полтава» – 1:1
18.04.2026
«Колос» – ЛНЗ – 1:0
«Металлист 1925» – «Кудровка» – 1:0
19.04.2026
«Кривбасс» – «Рух» – 3:0
«Эпицентр» – «Карпаты» – 0:0
20.04.2026
«Александрия» – «Верес» – 0:3
«Шахтер» – «Полесье» – 1:0
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 24-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|23
|16
|6
|1
|54 - 14
|23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк
|54
|2
|ЛНЗ
|24
|16
|3
|5
|35 - 15
|26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия
|51
|3
|Полесье
|24
|14
|4
|6
|41 - 16
|26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс
|46
|4
|Металлист 1925
|24
|12
|8
|4
|30 - 13
|26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава
|44
|5
|Динамо Киев
|24
|13
|5
|6
|52 - 26
|26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|44
|6
|Кривбасс
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс
|40
|7
|Колос Ковалевка
|24
|9
|10
|5
|22 - 21
|25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря
|37
|8
|Карпаты Львов
|24
|8
|9
|7
|32 - 26
|25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов
|33
|9
|Заря
|23
|8
|8
|7
|32 - 30
|23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава
|32
|10
|Верес
|24
|7
|8
|9
|22 - 29
|27.04.26 15:30 Заря - Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка
|29
|11
|Оболонь
|24
|6
|8
|10
|21 - 39
|26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|26
|12
|Эпицентр
|24
|7
|3
|14
|26 - 36
|27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов
|24
|13
|Кудровка
|24
|5
|6
|13
|25 - 39
|26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес
|21
|14
|Рух Львов
|24
|6
|2
|16
|17 - 39
|25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов
|20
|15
|Александрия
|24
|2
|6
|16
|17 - 48
|27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия
|12
|16
|Полтава
|24
|2
|5
|17
|20 - 61
|25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов
|11
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь не перейдет в «Интер»
Мирон Богданович вспомнил, каким футболистом был Гусин