14-летняя украинка на втором про-турнире в карьере добралась до полуфинала

14-летняя украинская теннисистка София Белинская провела второй профессиональный турнир в карьере.

На этой неделе юная украинка выступила на грунтовых соревнованиях ITF W15 в Орландо, США. София выиграла три матча и добралась до первого полуфинала, где уступила 883-й ракетке мира Марко Маке из Бельгии.

Белинская в Орландо успела переиграть Присциллу Сиричанто (США), четвертую сеяную Луизу Фуллану (Бразилия, WTA 506) и Эйву Маркем (США, WTA 686).

С Маке Белинская играла 2 часа и 41 минуту и проиграла со счетом 2:6, 6:3, 5:7. В решающей партии София едва не оформила суперкамбек с 0:5, взяв пять геймов подряд, но все же проиграла два последних.

Теперь у Белинской четыре победы и два поражения на про-уровне. На прошлой неделе София выступила на 15-тысячнике в городе Бонита-Спрингс, где добралась до второго раунда.

На этих двух турнирах Белинская сыграла благодаря Junior Reserved – специальное место, которое предоставляют организаторы юниорам, у которых еще нет взрослого рейтинга. В юниорском рейтинге София идет на 55-м месте.

