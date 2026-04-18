14-летняя украинка на втором про-турнире в карьере добралась до полуфинала
София Белинская довольно успешно выступила на соревнованиях ITF W15 в Орландо
14-летняя украинская теннисистка София Белинская провела второй профессиональный турнир в карьере.
На этой неделе юная украинка выступила на грунтовых соревнованиях ITF W15 в Орландо, США. София выиграла три матча и добралась до первого полуфинала, где уступила 883-й ракетке мира Марко Маке из Бельгии.
Белинская в Орландо успела переиграть Присциллу Сиричанто (США), четвертую сеяную Луизу Фуллану (Бразилия, WTA 506) и Эйву Маркем (США, WTA 686).
С Маке Белинская играла 2 часа и 41 минуту и проиграла со счетом 2:6, 6:3, 5:7. В решающей партии София едва не оформила суперкамбек с 0:5, взяв пять геймов подряд, но все же проиграла два последних.
Теперь у Белинской четыре победы и два поражения на про-уровне. На прошлой неделе София выступила на 15-тысячнике в городе Бонита-Спрингс, где добралась до второго раунда.
На этих двух турнирах Белинская сыграла благодаря Junior Reserved – специальное место, которое предоставляют организаторы юниорам, у которых еще нет взрослого рейтинга. В юниорском рейтинге София идет на 55-м месте.
Результаты Белинской на турнире ITF W15 в Орландо:
- R1: София Белинская [JR] – Присцилла Сиричанто [WC] – 2:6, 6:0, 6:1
- R2: София Белинская [JR] – Луиза Фуллана [4] – 5:7, 7:6 (7:5), 6:4
- R3: София Белинская [JR] – Эйва Маркем [SR] – 6:3, 6:2
- 1/2 финала: София Белинская [JR] – Марко Маке [Q] – 2:6, 6:3, 5:7
