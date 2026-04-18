  4. 14-летняя украинка на втором про-турнире в карьере добралась до полуфинала
18 апреля 2026, 20:59 | Обновлено 18 апреля 2026, 21:00
София Белинская довольно успешно выступила на соревнованиях ITF W15 в Орландо

Getty Images/Global Images Ukraine. София Белинская

14-летняя украинская теннисистка София Белинская провела второй профессиональный турнир в карьере.

На этой неделе юная украинка выступила на грунтовых соревнованиях ITF W15 в Орландо, США. София выиграла три матча и добралась до первого полуфинала, где уступила 883-й ракетке мира Марко Маке из Бельгии.

Белинская в Орландо успела переиграть Присциллу Сиричанто (США), четвертую сеяную Луизу Фуллану (Бразилия, WTA 506) и Эйву Маркем (США, WTA 686).

С Маке Белинская играла 2 часа и 41 минуту и проиграла со счетом 2:6, 6:3, 5:7. В решающей партии София едва не оформила суперкамбек с 0:5, взяв пять геймов подряд, но все же проиграла два последних.

Теперь у Белинской четыре победы и два поражения на про-уровне. На прошлой неделе София выступила на 15-тысячнике в городе Бонита-Спрингс, где добралась до второго раунда.

На этих двух турнирах Белинская сыграла благодаря Junior Reserved – специальное место, которое предоставляют организаторы юниорам, у которых еще нет взрослого рейтинга. В юниорском рейтинге София идет на 55-м месте.

Результаты Белинской на турнире ITF W15 в Орландо:

  • R1: София Белинская [JR] – Присцилла Сиричанто [WC] – 2:6, 6:0, 6:1
  • R2: София Белинская [JR] – Луиза Фуллана [4] – 5:7, 7:6 (7:5), 6:4
  • R3: София Белинская [JR] – Эйва Маркем [SR] – 6:3, 6:2
  • 1/2 финала: София Белинская [JR] – Марко Маке [Q] – 2:6, 6:3, 5:7
По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 13-19.04
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04
Белинская проиграла поединок 1/8 финала на турнире ITF в Бонита-Спрингс
София Белинская ITF Орландо
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Футбол | 18 апреля 2026, 08:52 7
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны

Список возглавил Гарри Кейн

Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Футбол | 18 апреля 2026, 10:28 6
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии

Украинец может покинуть клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
Футбол | 18.04.2026, 15:01
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Теннис | 17.04.2026, 20:45
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Определены финалисты грунтового турнира ATP 500 в Барселоне
Теннис | 18.04.2026, 19:21
Определены финалисты грунтового турнира ATP 500 в Барселоне
Определены финалисты грунтового турнира ATP 500 в Барселоне
Популярные новости
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
16.04.2026, 16:37 3
Теннис
В УЕФА выступили с заявлением после выхода Шахтера в полуфинал ЛК
В УЕФА выступили с заявлением после выхода Шахтера в полуфинал ЛК
16.04.2026, 22:17
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 35
Футбол
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
18.04.2026, 05:05 2
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.04.2026, 23:51 1
Бокс
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 90
Футбол
