ITF10 апреля 2026, 00:30 | Обновлено 10 апреля 2026, 00:38
68
0
Белинская проиграла поединок 1/8 финала на турнире ITF в Бонита-Спрингс
София уступила Дарье Егоровой в двух сетах
14-летняя украинская теннисистка София Белинская проиграла поединок 1/8 финала на турнире ITF в Бонита-Спрингс (Флорида, США).
Белинская уступила нейтральной теннисистке, пятой сеяной Дарье Егоровой (WTA 663) в двух сетах – 1:6, 2:6.
В основной сетке София сыграла благодаря «Junior Reserved». Это программа для сильнейших юниоров мира, которая предоставляет возможность попадать в основную сетку профессиональных турниров, не имея «взрослого» рейтинга.
ITF W15 Бонита-Спрингс. Грунт, 1/8 финала
София Белинская – Дарья Егорова [5] – 1:6, 2:6
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
