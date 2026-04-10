  4. Белинская проиграла поединок 1/8 финала на турнире ITF в Бонита-Спрингс
10 апреля 2026, 00:30 | Обновлено 10 апреля 2026, 00:38
Белинская проиграла поединок 1/8 финала на турнире ITF в Бонита-Спрингс

София уступила Дарье Егоровой в двух сетах

14-летняя украинская теннисистка София Белинская проиграла поединок 1/8 финала на турнире ITF в Бонита-Спрингс (Флорида, США).

Белинская уступила нейтральной теннисистке, пятой сеяной Дарье Егоровой (WTA 663) в двух сетах – 1:6, 2:6.

В основной сетке София сыграла благодаря «Junior Reserved». Это программа для сильнейших юниоров мира, которая предоставляет возможность попадать в основную сетку профессиональных турниров, не имея «взрослого» рейтинга.

ITF W15 Бонита-Спрингс. Грунт, 1/8 финала

София Белинская – Дарья Егорова [5] – 1:6, 2:6

