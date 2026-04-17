В субботу, 18 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины между тернопольской «Нивой» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Нива Тернополь

Несмотря на достаточно неплохое начало сезона, впоследствии результаты коллектива значительно ухудшились. В общей сложности, за 23 матча Первой лиги Украины «Ниве» удалось набрать 26 зачетных пунктов, которые пока позволяют ей находиться на 9 месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны переходных игр на вылет невелико – всего 2 балла. От зоны перманентного выбывания тернополяне оторвались на 8 очков.

Кубок Украины «Нива» покинула на стадии 1/8 финала после поражения против черновицкой «Буковины» со счетом 2:1.

Левый Берег

Неплохие результаты в текущем сезоне демонстрирует прошлогодний участник Премьер-лиги. После 23 поединков Первой лиги на балансе клуба есть 46 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на 3-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Буковины» за 7 матчей до завершения сезона составляет 17 очков, однако от 2-го места, на котором сейчас находится «Черноморец», «Левый Берег» отстает только на 5 баллов.

В Кубке Украины «Левому Берегу» удалось выбить «Кудровку» и квалифицироваться в 1/16 финала, однако на этой стадии коллектив с минимальным счетом уступил «Викторию Сумы».

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда игра завершилась вничью 0:0.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Нивы» продолжается уже 12 официальных матчей. Команда последний раз побеждала еще в октябре прошлого года.

Ни в одном из 5 официальных матчей «Нивы» в 2026 году не было забито больше, чем 2 гола.

«Левый Берег» пропустил 19 голов в текущем сезоне Первой лиги Украины – 3-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: победа «Левого Берега» с коэффициентом 1.71 по линии БК betking.