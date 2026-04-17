Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нива Тернополь – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Нива Тернополь
18.04.2026 15:00 - : -
Левый Берег
17 апреля 2026, 16:51 | Обновлено 17 апреля 2026, 17:09
19
0

Матч начнется 18 апреля в 15:00 по Киеву

В субботу, 18 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины между тернопольской «Нивой» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Несмотря на достаточно неплохое начало сезона, впоследствии результаты коллектива значительно ухудшились. В общей сложности, за 23 матча Первой лиги Украины «Ниве» удалось набрать 26 зачетных пунктов, которые пока позволяют ей находиться на 9 месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны переходных игр на вылет невелико – всего 2 балла. От зоны перманентного выбывания тернополяне оторвались на 8 очков.

Кубок Украины «Нива» покинула на стадии 1/8 финала после поражения против черновицкой «Буковины» со счетом 2:1.

Неплохие результаты в текущем сезоне демонстрирует прошлогодний участник Премьер-лиги. После 23 поединков Первой лиги на балансе клуба есть 46 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на 3-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Буковины» за 7 матчей до завершения сезона составляет 17 очков, однако от 2-го места, на котором сейчас находится «Черноморец», «Левый Берег» отстает только на 5 баллов.

В Кубке Украины «Левому Берегу» удалось выбить «Кудровку» и квалифицироваться в 1/16 финала, однако на этой стадии коллектив с минимальным счетом уступил «Викторию Сумы».

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда игра завершилась вничью 0:0.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Нивы» продолжается уже 12 официальных матчей. Команда последний раз побеждала еще в октябре прошлого года.
  • Ни в одном из 5 официальных матчей «Нивы» в 2026 году не было забито больше, чем 2 гола.
  • «Левый Берег» пропустил 19 голов в текущем сезоне Первой лиги Украины – 3-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: победа «Левого Берега» с коэффициентом 1.71 по линии БК betking.

По теме:
Брентфорд – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Буковина выиграла и почти в УПЛ. Остался один шаг
Ворскла – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Нива Тернополь Левый Берег Киев прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Футбол | 17 апреля 2026, 06:47 19
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1

Благодаря успеху Шахтера – подъем на 23-е место в таблице коэффициентов

Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 17 апреля 2026, 15:20 12
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте

Элина в двух сетах разобралась с Линдой Носковой в матче 1/4 финала

Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Футбол | 17.04.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
По 10 голов в сезоне. В УПЛ – два лидера гонки бомбардиров
Футбол | 17.04.2026, 15:52
По 10 голов в сезоне. В УПЛ – два лидера гонки бомбардиров
По 10 голов в сезоне. В УПЛ – два лидера гонки бомбардиров
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Футбол | 16.04.2026, 21:40
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 14
Футбол
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
16.04.2026, 09:23 28
Футбол
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
16.04.2026, 08:49 16
Футбол
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 48
Футбол
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
16.04.2026, 10:13 4
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 15
Футбол
