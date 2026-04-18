Ничья в пользу Буковины. Нива и Левый Берег разошлись миром

В субботу, 18 апреля, в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича состоялся матч 24-го тура Первой лиги. Местная «Нива» принимала «Левый Берег».

Первый тайм проходил в напряженной борьбе. Никто не хотел уступать, и фолов было довольно много.

На 41-й минуте «Нива» осталась в меньшинстве. Иван Паламарчук нарушил правила возле своей штрафной, за что и получил вторую желтую карточку.

После перерыва «Левый Берег» не раз мог забить, но надежно играл голкипер «Нивы» Илья Ольховой. Хозяева также угрожали воротам соперника, не смотря на отсутствие одного игрока.

Игра завершилась вничью 0:0. Этот результат гарантировал «Буковине» выход в УПЛ. «Левый Берег» продолжает борьбу за вторую прямую путевку в элиту.

Первая лига. 24-й тур. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича. 18 апреля

«Нива» (Тернополь) – «Левый Берег» (Киев) – 0:0

