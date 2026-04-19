Александр РЯБОКОНЬ: «Была игра в одни ворота, но забить не смогли»

В поединке 24-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» сыграла вничью 0:0 с «Левым Берегом». Результат матча прокомментировал главный тренер киевского клуба Александр Рябоконь.

– По сути – игра в одни ворота, но забить не смогли. Это самое главное. Надо забивать. Тогда бы игра открылась и было бы гораздо легче.

– Вы сегодня выпустили обоих Волошин – и Викентия, и Назара в стартовый состав. Связано ли это с тем, как они себя проявили в предыдущих поединках?

– Да, с этим тоже. Но травма у Диего, потому – один и другой Волошин.

– Что вы можете сказать о выездных поединках, потому что дома удается ярко побеждать, а на выезде пока нет во второй части сезона?

– Почему-то так. Такая футбол игра не совсем логична. Трудно объяснить, почему так происходит. Но действительно дома как-то на кураже, а сегодня если такой кураж у кого-то был, так это только у вратаря хозяев. Он просто творил чудеса.

– Довольны ли действиями своих игроков?

– Конечно, нет. Во-первых, мы не забили и самое главное – мы не смогли победить.