Нива Т – Левый Берег – 0:0. Выстояли в меньшинстве. Видеообзор матча

В субботу, 18 апреля, в Тернополе состоялся матч 24-го тура Первой лиги. Местная «Нива» сыграла вничью 0:0 с «Левым Берегом».

Первый тайм проходил в напряженной борьбе. Никто из соперников не хотел уступать, и фолов было немало.

На 41-й минуте «Нива» осталась в меньшинстве. Иван Паламарчук нарушил правила возле своей штрафной, за что и получил вторую желтую карточку.

После перерыва «Левый Берег» не раз мог забить, но надежную игру демонстрировал голкипер «Нивы» Илья Ольховой. Хозяева также угрожали воротам соперника, не смотря на отсутствие одного игрока. В итоге поединок завершилась вничью 0:0.

Первая лига. 24-й тур. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича. 18 апреля

«Нива» (Тернополь) – «Левый Берег» (Киев) – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча