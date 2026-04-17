Атлетико – Реал Сосьедад. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн LIVE

18 апреля состоится финальный матч Кубка Испании 2025/26: мадридский «Атлетико» сыграет против «Реал Сосьедад».

Решающий поединок пройдет в Севилье на «Эстадио де Ла Картуха». Начало финала – в 22:00.

В этом сезоне команды дважды встречались в рамках Ла Лиги: на поле «Реала» была зафиксирована ничья (1:1), а матч в Мадриде завершился победой «Атлетико» (3:2).

«Атлетико» подходит к матчу в хорошем настроении, несмотря на одну победу в пяти последних играх. Подопечные Диего Симеоне выбили «Барселону» и вышли в полуфинал Лиги чемпионов, что радует болельщиков «матрасников».

Ситуация у «Реал Сосьедад» несколько иная: в последних трех матчах команда потерпела поражение, сыграла вничью и одержала победу.

За свою историю больше трофеев Кубка Испании завоевал «Атлетико» – 10 побед, тогда как у «Реала» значительно более скромный результат – лишь три выигранных кубка.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона», которая в 2025 году в финале обыграла мадридский «Реал» в дополнительное время (3:2).

Список трех самых частых победителей Кубка Испании: «Барселона» – 32 раза, «Атлетик» Бильбао – 24, «Реал» Мадрид – 20.

