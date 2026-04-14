  Швеция WU-19 – Украина WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
14 апреля 2026, 10:47 | Обновлено 14 апреля 2026, 10:49
77
0

Швеция WU-19 – Украина WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 апреля в 19:00 матч 2-го тура квалификации Евро-2026 WU-19

Женская сборная Украины WU-19 выступает во втором раунде отбора на Евро-2026 WU-19.

14 апреля в 19:00 в поединке 2-го тура сыграют Швеция WU-19 и Украина WU-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее по итогам выступления в первом раунде подопечные Олега Бортника в своей группе Лиги В получили право выступить в Лиге А и продолжить борьбу за путевку на чемпионат Европы.

Сборная Украины WU-19 выступает в группе А5 вместе с командами Италии, Швеции и Нидерландов.

В первом туре Украина уступила Италии (0:2), а Швеция переиграла Нидерланды (2:1).

Турнирное положение: Италия, Швеция (по 3 очка), Нидерланды, Украина (по 0).

В заключительном туре сине-желтые дальше сыграют против команд Нидерландов (17 апреля в 19:00).

Победитель группы квалифицируется на Евро-2026 WU-19, который пройдет в Боснии и Герцеговине.

Квалификация Евро-2026 WU-19. Группа A5. Турнирное положение

