Андрей АНИЩЕНКО: «Ребята добавили в качестве игры с мячом»

В матче 22-го тура Первой лиги «Металлист» со счетом 2:1 обыграл ФК «Чернигов». Итог поединка подвел главный тренер харьковского клуба Андрей Анищенко.

– Со стороны все выглядит довольно просто: ребята выполнили наше руководство, хорошо использовали свободное пространство, которое появлялось у соперника. Кроме забитых мячей, у нас было еще несколько неплохих моментов, но, к сожалению, не воспользовались ими.

Что касается последних минут, то счет 2:0 всегда немного ослабляет контроль, прежде всего, в головах игроков. Но мы справились.

Особого времени для радости нет – уже начинаем подготовку к игре в Киеве. Нас ждут две встречи с командами из лидирующей тройки: сначала «Левый Берег», а через три дня – домашняя игра с «Буковиной». Проверим наши силы на фоне этих соперников.

– Команда забила два мяча и имела много моментов, что сильно контрастирует с игрой в Ивано-Франковске. Что изменилось за эти несколько дней – фактор своего поля или другой подход в плане тренерских решений?

– Есть вещи, которые сегодня ребята выполняли гораздо качественнее, чем в предыдущем матче. Решения, принимаемые ими, особенно в фазе завершения атак, также отличались со знаком «плюс». Мы немного прибавили в качестве игры с мячом, потому и моменты появлялись.

Прежде всего, нам нужно было восстановить силы, а потом мы разобрали предыдущую игру и указали на некоторые моменты. Как видим, сегодня это удалось воплотить в жизнь.