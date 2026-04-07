07.04.2026 14:00 – FT 2 : 1

07 апреля 2026, 16:04 | Обновлено 07 апреля 2026, 16:06
Третья весенняя победа. Металлист выиграл у ФК Чернигов

Поединок «Металлист» – «Чернигов» завершился со счетом 2:1

Во вторник, 7 апреля, в Ужгороде состоялся матч 22-го тура Первой лиги. «Металлист» принимал ФК «Чернигов».

К матчу «Металлист» подходил с беспроигрышной серией из трех поединков. ФК «Чернигов» в предыдущем туре со счетом 0:1 проиграл «Буковине», пропустив в конце матча.

Счет в середине первого тайма открыл «Металлист». На 26-й минуте Максим Багачанский точным ударом завершил комбинацию своей команды.

Второй мяч харьковский клуб забил в конце матча. На 89-й минуте Даниил Кайдалов подключился к атаке и пробил под перекладину.

На второй компенсированной минуте ФК «Чернигов» усилиями Андрея Столярчука сократил отставание. Но спастись от поражения команде гостей не удалось.

Первая лига. 22-й тур. Ужгород, стадион «Авангард». 7 апреля

«Металлист» (Харьков) – ФК «Чернигов» (Чернигов) – 2:1

Голы: Багачанский, 26, Кайдалов, 89 – Столярчук, 90+2

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Andriy Stolyarchuk (Чернигов).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кайдалов (Металлист).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Багачанский (Металлист).
