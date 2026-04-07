Третья весенняя победа. Металлист выиграл у ФК Чернигов
Поединок «Металлист» – «Чернигов» завершился со счетом 2:1
Во вторник, 7 апреля, в Ужгороде состоялся матч 22-го тура Первой лиги. «Металлист» принимал ФК «Чернигов».
К матчу «Металлист» подходил с беспроигрышной серией из трех поединков. ФК «Чернигов» в предыдущем туре со счетом 0:1 проиграл «Буковине», пропустив в конце матча.
Счет в середине первого тайма открыл «Металлист». На 26-й минуте Максим Багачанский точным ударом завершил комбинацию своей команды.
Второй мяч харьковский клуб забил в конце матча. На 89-й минуте Даниил Кайдалов подключился к атаке и пробил под перекладину.
На второй компенсированной минуте ФК «Чернигов» усилиями Андрея Столярчука сократил отставание. Но спастись от поражения команде гостей не удалось.
Первая лига. 22-й тур. Ужгород, стадион «Авангард». 7 апреля
«Металлист» (Харьков) – ФК «Чернигов» (Чернигов) – 2:1
Голы: Багачанский, 26, Кайдалов, 89 – Столярчук, 90+2
