Металлист – Чернигов – 2:1. Результативная концовка. Видео голов и обзор

Во вторник, 7 апреля, в Ужгороде состоялся матч 22-го тура Первой лиги. «Металлист» принимал ФК «Чернигов» и одержал победу со счетом 2:1

Счет в середине первого тайма открыли хозяева поля. На 26-й минуте Максим Багачанский точным ударом завершил комбинацию «Металлиста».

Второй мяч харьковский клуб забил в конце поединка. На 89-й минуте Даниил Кайдалов подключился к атаке и пробил под перекладину.

На второй компенсированной минуте ФК «Чернигов» усилиями Андрея Столярчука сократил отставание. Но спастись от поражения команде гостей не удалось.

Первая лига. 22-й тур. Ужгород, стадион «Авангард». 7 апреля

«Металлист» (Харьков) – ФК «Чернигов» (Чернигов) – 2:1

Голы: Багачанский, 26, Кайдалов, 89 – Столярчук, 90+2

