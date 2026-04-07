  4. Металлист – Чернигов – 2:1. Результативная концовка. Видео голов и обзор
Первая лига
Металлист
07.04.2026 14:00 – FT 2 : 1
Чернигов
Украина. Первая лига
07 апреля 2026, 17:06 |
Металлист – Чернигов – 2:1. Результативная концовка. Видео голов и обзор

«Металлист» одержал третью победу в весенней части чемпионата

ФК Чернигов

Во вторник, 7 апреля, в Ужгороде состоялся матч 22-го тура Первой лиги. «Металлист» принимал ФК «Чернигов» и одержал победу со счетом 2:1

Счет в середине первого тайма открыли хозяева поля. На 26-й минуте Максим Багачанский точным ударом завершил комбинацию «Металлиста».

Второй мяч харьковский клуб забил в конце поединка. На 89-й минуте Даниил Кайдалов подключился к атаке и пробил под перекладину.

На второй компенсированной минуте ФК «Чернигов» усилиями Андрея Столярчука сократил отставание. Но спастись от поражения команде гостей не удалось.

Первая лига. 22-й тур. Ужгород, стадион «Авангард». 7 апреля

«Металлист» (Харьков) – ФК «Чернигов» (Чернигов) – 2:1

Голы: Багачанский, 26, Кайдалов, 89 – Столярчук, 90+2

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Andriy Stolyarchuk (Чернигов).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кайдалов (Металлист).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Багачанский (Металлист).
Сергей Турчак
ФЛИК: «Не все, что делает Ямаль, делается для того, чтобы был шум вокруг»
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
