  4. Металлист – Чернигов. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
07.04.2026 14:00
Прогноз
07 апреля 2026, 09:02 | Обновлено 07 апреля 2026, 10:04
Металлист – Чернигов. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Во вторник, 7 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Первая часть сезона прошла для харьковчан не самым лучшим образом, однако после зимнего перерыва их результаты улучшились. В общей сложности, за 20 туров Первой лиги «Металлисту» удалось набрать 23 зачетных пункта, благодаря которым он пока находится на 10-й строчке турнирной таблицы.
Расстояние от зоны переходных игр за вылет на данный момент составляет 3 очка, кроме этого у «зелено-желтых» есть игра в запасе.

В Кубке Украины харьковчанам удалось пройти любительский «Маяк» однако на стадии 1/16 финала клуб уступил «ЛНЗ» со счетом 0:2.

Достаточно похожие результаты в Первой лиге демонстрирует и новичок чемпионата. После 20 матчей второго по силе дивизиона Украины на балансе «Чернигова» есть 22 очка, благодаря которым он находится на 12-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр мизерное – всего 2 зачетных пункта.

Однако вот в Кубке Украины «тигры» проявляют себя неплохо – клуб уже одолел «Атлет Киев», «Кривбасс» («Чернигову» засчитали техническую победу), «Лесное» и «Фениксом-Мариуполь», благодаря чему и квалифицировался в четвертьфинал. Там «Чернигов» ждет противостояние с «Металлистом 1925».

Коллективы встречались между собой дважды в официальных играх в 2024 году. 1 матч завершился вничью, а в остальном победил «Чернигов».

  • В последних 3-х матчах «Чернигова» было забито 10 голов.
  • За 8 прошлых выездных поединков «Чернигов» победил только 1 раз.
  • В 2/3 матчах «Металлиста» в 2026 году было забито больше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.8 по линии БК betking.

