ГРИГОРЧУК: «Я их уважаю, но не хочу об этом говорить. Давайте без этого»

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук поделился эмоциями после победы своей команды над Ингульцем (2:0) в 22 туре Первой лиги Украины.

«Впечатление хорошее от всего. Всё было хорошо на стадионе, трибунах. Футбол был достаточно хорошего уровня. Мы выиграли и невероятно довольны.

Мы никогда не будем удовлетворены игрой. Не помню такой игры и результата, после которого я бы сказал, что доволен игрой. Для нас главный результат. Если нам удастся поскорее сформировать идеальный футбол, в который хотим играть, то это будет идеальная картина. Мы в такой стратегической ситуации, что должны решить наши задачи

Замена Кратова? Он получил желтую и мы не хотели рисковать. Я не хочу быть в таком разговоре, когда мы говорим уже в сотый раз «почему был заменен Фарасеенко». Чтобы было корректно – я и мой тренерский штаб так решили, потому что этого требовала ситуация. Давайте говорить о чем-то другом. Чего того поменяли, а чего тот получился… У нас 25 футболистов, 5 замен. Давайте поступать так, чтобы было лаконично и правильно, без пустых вопросов. Мы анализируем, обсуждаем и принимаем решение произвести замену. Точка

Реакция и наши шаги во 2-м тайме – это было очень сильно. Большой перерыв – 45 минут, потому что была тревога. Мы следим, как игроки разминаются, о чем они говорят, какие мы произвели корректировку. Было приятно наблюдать в этом перерыве, как они общаются. Мне совершенно не понравилось судейство – не знаю, с чем это связано.

То, как реагировали футболисты – в любом случае нужно держать себя в руках, где-то перетерпеть, потому что не можем получить красную. Лучшая реакция – команда включилась более агрессивно, включила большие скорости и имела преимущество. Это был футбол особого стиля, но сильный. Для получения результата 2-й тайм понравился

Гол Герича? Там надо было просто расстреливать, между ушей стрелять. Такие голы залетают. Я бы поступил так же.

Аниагбосо? Даже не нужно говорить о каких-то технических вещах – просто при его поведении. Огромное значение для команды имеет то, как ведет себя вратарь. Особенно в трудные моменты. Его слова, жесты, тембр голоса, громко или тихо. В этих чертах это было топ.

Последние игры атакующая линия играет в прогрессивный футбол – когда они могут давить на соперника с мячом и без него. Еще есть вопросы исполнительного мастерства, но забитые мячи – шедевры

Молодежь в Черноморце-2?Это важное направление работы клуба. Там еще куча работы. Работа идет, и мы не должны требовать куда-то спешить. Надо поступать разумно. Игроки с нами тренируются, отдаем играть за вторую команду. При переходе молодых футболистов важно найти правильное время. Подпустить в первую команду, когда увидели во второй, чтобы дать шанс. Но это нужно делать вовремя, когда по всем составляющим футболист уже готов к этому.

У нас в заявке уже появляется футболист 2008 г.р. Придет скоро время, когда 2006-2007 выйдет на поле. Многие случаи, когда искусственно игрока выпускают, чтобы его засветить. Это нормально, чтобы придать уверенности. Но идеально, это когда нужно что-то поменять на поле или удержать, и он справится – вот это уже вход в первую команду. Мы в этом направлении много работаем, – сказал Григорчук.