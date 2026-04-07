В среду, 8 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины между «Черноморцем» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Черноморец

Достаточно неплохо складывается сезон для прошлогоднего участника Премьер-лиги. После 21 тура чемпионата на балансе одесситов уже 45 очков, благодаря которым они могут находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Буковины» составляет уже 12 баллов, а «Левый Берег» с 3-й ступени отстает всего на 2 пункта. Весеннюю часть чемпионата коллектив начал с побед над «ЮКСА» и «Металлургом», а также ничьи против «Феникса-Мариуполя».

Кубок Украины «Черноморец» покинул еще на стадии 1/16 финала, уступив любительскому «Агротеху» в серии пенальти.

Ингулец

А вот петровская команда, похоже, начинает отставать в борьбе за возвращение в элиту. За 21 тур Первой лиги Украины «Ингульцу» удалось набрать 36 зачетных пунктов, пока позволяют находиться только на 5-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 на данный момент составляет 4 очка. 2026 клуб начал с поражений против «Подолья», «Воркслы» и «ЮКСА».

В Кубке Украины «Ингулец» смог квалифицироваться в 1/4 финала, однако там со счетом 0:2 уступил киевскому «Динамо».

Личные встречи

Начиная с 2023 коллективы встречались между собой 5 раз. Трижды побеждал «Черноморец», а еще 2 победы одержал «Ингулец».

Интересные факты

«Ингулец» проиграл все 4 матча 2026 года с общим счетом 9:0.

«Черноморец» пропустил всего 12 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

В каждом из последних 3-х поединков «Черноморца» было забито менее 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: победа «Черноморца»