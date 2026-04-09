  4. Черноморец – Ингулец – 2:0. Борьба за УПЛ. Видео голов и обзор матча
Черноморец
08.04.2026 17:00 – FT 2 : 0
Ингулец
Украина. Первая лига
09 апреля 2026, 09:47 | Обновлено 09 апреля 2026, 09:48
Черноморец – Ингулец – 2:0. Борьба за УПЛ. Видео голов и обзор матча

«Черноморец» закрепился на втором месте турнирной таблицы

В среду, 8 апреля, в Одессе прошел матч 22-го тура Первой лиги. «Черноморец» принимал «Ингулец» и одержал победу со счетом 2:0.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Хотя моменты для взятия ворот были.

Команды уже собирались начать второй тайм, как прозвучал сигнал воздушной тревоги. После примерно часовой паузы поединок продолжили.

«Черноморец» вышел вперед на 65-й минуте. Отличился капитан «моряков» Владислав Клименко.

В конце матча хозяева поля увеличили свое преимущество. На 88-й минуте Владислав Герич с острого угла пробил над руками голкипера «Ингульца».

«Черноморец» воспользовался поражением «Левого Берега» и оторвался от конкурента в борьбе за второе место на пять очков.

Первая лига. 22-й тур. Одесса, стадион «Черноморец», 8 апреля

«Черноморец» – «Ингулец» – 2:0

Голы: Клименко, 65, Герич, 88

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Vladyslav Gerych (Черноморец).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Клименко (Черноморец).
