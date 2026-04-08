Закрепились на втором месте. Черноморец в Одессе обыграл Ингулец

В среду, 8 апреля, в Одессе прошел матч 22-го тура Первой лиги. «Черноморец» принимал «Ингулец».

«Ингулец» неудачно начал весеннюю часть чемпионата. После зимнего перерыва команда Василия Кобина потерпела три поражения. «Черноморец» же набрал в трех матчах семь очков.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Хотя моменты для взятия ворот были.

Когда команды собирались начать второй тайм, прозвучал сигнал воздушной тревоги. После паузы поединок продолжили.

«Черноморец» открыл счет на 65-й минуте. Отличился капитан «моряков» Владислав Клименко.

В конце матча хозяева поля увеличили свое преимущество. На 88-й минуте Владислав Герич с острого угла пробил над руками голкипера «Ингульца».

«Черноморец» воспользовался поражением «Левого Берега» и оторвался от конкурента в борьбе за второе место на пять очков.

Первая лига. 22-й тур. Одесса, стадион «Черноморец», 8 апреля

«Черноморец» – «Ингулец» – 2:0

Голы: Клименко, 65, Герич, 88

