ВИДЕО. Медведев покинул Монте-Карло и разбил ракетку много раз

Нейтрал Даниил Медведев (ATP 10) с разгромом проиграл итальянцу Маттео Берреттини (ATP 90), получив две баранки на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Проиграв первый сет и два первых гейма во второй партии, Медведев начал разбивать ракетку на корте. Нейтрал кидал ее в корт много раз, показав всю свою сущность зрителям.

Разбитых ракеток больше, чем выигранных геймов – 1:0.

Следующим соперником Маттео будет бразилец Жоау Фонсека (ATP 40).