ATP08 апреля 2026, 18:13 | Обновлено 08 апреля 2026, 18:14
ВИДЕО. Медведев покинул Монте-Карло и разбил ракетку много раз
Нейтрал показал всю свою сущность
Нейтрал Даниил Медведев (ATP 10) с разгромом проиграл итальянцу Маттео Берреттини (ATP 90), получив две баранки на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Проиграв первый сет и два первых гейма во второй партии, Медведев начал разбивать ракетку на корте. Нейтрал кидал ее в корт много раз, показав всю свою сущность зрителям.
Разбитых ракеток больше, чем выигранных геймов – 1:0.
Следующим соперником Маттео будет бразилец Жоау Фонсека (ATP 40).
Medvedev se fue del partido con más raquetas rotas que juegos ganados. https://t.co/PPi6CdybJx— José Morón (@jmgmoron) April 8, 2026
По-перше, Мєдвєд послідовний і наполегливий: вирішив розбити ракету — не зупинився, доки не досяг мети.
По-друге, акуратний: розбиту ракету сам викинув у смітник, не став чекати прибиральницю.
По-третє, швидко вчиться: всього лише із шостого разу здогадався, що аби розбити ракету, треба її не кидати кудись, а лупити по корту, не випускаючи з рук.
P.S. Люди цікавляться: А матюкався?