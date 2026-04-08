  4. ВИДЕО. Медведев покинул Монте-Карло и разбил ракетку много раз
08 апреля 2026, 18:13 | Обновлено 08 апреля 2026, 18:14
ВИДЕО. Медведев покинул Монте-Карло и разбил ракетку много раз

Нейтрал показал всю свою сущность

Getty Images/Global Images Ukraine

Нейтрал Даниил Медведев (ATP 10) с разгромом проиграл итальянцу Маттео Берреттини (ATP 90), получив две баранки на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Проиграв первый сет и два первых гейма во второй партии, Медведев начал разбивать ракетку на корте. Нейтрал кидал ее в корт много раз, показав всю свою сущность зрителям.

Разбитых ракеток больше, чем выигранных геймов – 1:0.

Следующим соперником Маттео будет бразилец Жоау Фонсека (ATP 40).

Еще минус один. 47-я ракетка выбил нейтрала на Мастерсе в Монте-Карло
Повесил две баранки. Итальянец разгромил нейтрала на Мастерсе в Монте-Карло
ВИДЕО. Церемония прощания с Монфисом на Мастерсе в Монте-Карло
Даниил Медведев Маттео Берреттини ATP Монте-Карло видео
Алина Грушко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Футбол | 08 апреля 2026, 08:13 0
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте

Киевляне заключили соглашение с Hisense

«Я не должен это говорить, но…» Лунина обвинили в поражении от Баварии
Футбол | 08 апреля 2026, 10:39 25
«Я не должен это говорить, но…» Лунина обвинили в поражении от Баварии
«Я не должен это говорить, но…» Лунина обвинили в поражении от Баварии

Пако Буйо недоволен игрой украинца

Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Футбол | 08.04.2026, 08:46
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Футбол | 07.04.2026, 18:25
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Ангелина Калинина – Панна Удварди. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Теннис | 08.04.2026, 15:26
Ангелина Калинина – Панна Удварди. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Ангелина Калинина – Панна Удварди. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Лох па жизні
Нє, ну чо? Будемо об'єктивні.
По-перше, Мєдвєд послідовний і наполегливий: вирішив розбити ракету — не зупинився, доки не досяг мети.
По-друге, акуратний: розбиту ракету сам викинув у смітник, не став чекати прибиральницю.
По-третє, швидко вчиться: всього лише із шостого разу здогадався, що аби розбити ракету, треба її не кидати кудись, а лупити по корту, не випускаючи з рук.
P.S. Люди цікавляться: А матюкався?
Як мяч попаде в трос то обовязково повинен вибачитись, а якщо психічно-ненормальне трощить тенісний інвентар то це нормально. Ви впевнені що це не впливає на психіку дітей які спостерігають теніс
Дивно чому це терплять, не накладають штраф десь під мільйон, не дискваліфіковують на рік?
Популярные новости
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 26
Футбол
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 11
Олимпийские игры
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
07.04.2026, 08:44 23
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
07.04.2026, 06:23 29
Футбол
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
