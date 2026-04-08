Повесил две баранки. Итальянец разгромил нейтрала на Мастерсе в Монте-Карло

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (ATP 90) сенсационно выиграл поединок у нейтрала Даниила Медведева (ATP 90) на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Берретини, который получил wild card, разгромил Медведева в двух сетах за 50 минут, повесив две баранки – 6:0, 6:0.

Это была четвертая очная встреча игроков. Маттео впервые обыграл Медведева.

Итальянец стал пятым игроком за всю историю, который смог обыграть соперника из топ-10 со счетом 6:0, 6:0.

Берреттини стал лишь вторым игроком после Ллейтона Хьюитта, который дошел до 1/8 финала турнира категории Мастерс, не проиграв ни одного гейма в предыдущем раунде. Хьюитт в 2002 году обыграл финна Яркко Ниеминена со счетом 6:0, 6:0 во втором круге Мастерса в Цинциннати.

Нейтрал впервые в профессиональной карьере не смог выиграть ни одного гейма за матч.

Следующим соперником Маттео будет победитель матча Жоау Фонсека – Артур Риндеркнеш.

ATP 1000 в Монте-Карло. Грунт, 1/16 финала

Даниил Медведев [7] – Маттео Берриттини (Италия) [WC] – 0:6, 0:6