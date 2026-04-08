Еще минус один. 47-я ракетка выбил нейтрала на Мастерсе в Монте-Карло
Зизу Бергс переиграл Андрея Рублева
Представитель Бельгии Зизу Бергс (ATP 47) выбил нейтрала Андрея Рублева (ATP 15) на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Бергс обыграл Рублева в двух сетах за 1 час и 18 минут – 6:4, 6:1.
Это была третья очная встреча игроков. Бельгиец лидирует 2:1.
Для Зизу это пятая победа над игроком топ-20 и первая на грунте. Он также обыгрывал Каспера Рууда, Феликса Оже-Альяссима, Якуба Меншика и дважды Андрея Рублева.
В 1/8 финала Бергс сыграет с победителем матча Кристиан Гарин – Александр Зверев.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/16 финала
Андрей Рублев – Зизу Бергс (Бельгия) – 4:6, 1:6
