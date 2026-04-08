  4. Еще минус один. 47-я ракетка выбил нейтрала на Мастерсе в Монте-Карло
08 апреля 2026, 14:00 | Обновлено 08 апреля 2026, 14:12
Еще минус один. 47-я ракетка выбил нейтрала на Мастерсе в Монте-Карло

Зизу Бергс переиграл Андрея Рублева

08 апреля 2026, 14:00 | Обновлено 08 апреля 2026, 14:12
159
2 Comments
Еще минус один. 47-я ракетка выбил нейтрала на Мастерсе в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Зизу Бергс

Представитель Бельгии Зизу Бергс (ATP 47) выбил нейтрала Андрея Рублева (ATP 15) на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Бергс обыграл Рублева в двух сетах за 1 час и 18 минут – 6:4, 6:1.

Это была третья очная встреча игроков. Бельгиец лидирует 2:1.

Для Зизу это пятая победа над игроком топ-20 и первая на грунте. Он также обыгрывал Каспера Рууда, Феликса Оже-Альяссима, Якуба Меншика и дважды Андрея Рублева.

В 1/8 финала Бергс сыграет с победителем матча Кристиан Гарин – Александр Зверев.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/16 финала

Андрей Рублев – Зизу Бергс (Бельгия) – 4:6, 1:6

Алина Грушко Sport.ua
Та шо ш такоє? Більше жодного не залишилось? 
Ховали тещу. Порвали два баяни.
