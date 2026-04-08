Дарья СНИГУР: «Останавливаться и почивать на лаврах нет в мыслях»

Украинская теннисистка Дарья Снигур, которая выиграла турнир в словенском городе Мурска-Собота и впервые в карьере вошла в топ-100 мирового рейтинга WTA, в эксклюзивном интервью Sport.ua ответила на разные вопросы.

– Дарья, какие вы испытываете эмоции от того, что вам удалось победить на турнире в Словении, а именно в городе Мурска-Собота?

– Больше эмоций я получила от того, что эта победа дала мне возможность полноценно зайти в топ-100. Потому что финал гарантировал мне только сотую строчку в рейтинге. А город? Ну так получилось, что это стала Мурска-Собота. Может быть, я хотела бы, чтобы это был Марибор…

– Во время турнира вы не отдали ни одного сета, все поединки выиграв со счетом 2:0. Рады таким результатам?

– Меня всегда устраивает победа в матче и не важно, сколько сетов или геймов я проиграла в нем. Но всегда приятно, когда матч заканчивается как можно быстрее в мою пользу.

– А португальскую теннисистку Жорже вы вообще победили 6:0, 6:0. Скажите, как правильно настроиться на матч, чтобы выиграть его с таким счетом? Как вы это делаете?

– Я всегда настраиваюсь на матчи, независимо от соперницы, одинаково. Никогда нет задачи выиграть под ноль. Если так происходит, то, наверное, как говорится, все делала правильно.

– Отдельно как прокомментируете финал? Победа над Грет Миннен, которая в 2021 и 2023 годах выходила в третий раунд US Open, это хорошее достижение?

– Время не стоит на месте. У всех игроков есть взлеты и падения. Наверное, у Грет наблюдается падение. Но следует отметить, что перед финалом мы провели по два матча в день. Возможно, это ее немного вымотало. Но я до этого матча играла против нее дважды и понимала, чего от нее ждать.

– Если взять отрезок в два месяца (февраль и март), вам удалось выйти в финалы в Клуж-Напоке (Румыния) и Трнаве (Словакия), а также выиграть турниры в Оэйраше (Португалия) и Мурска-Соботе (Словения). Как оцените этот период с двумя финалами и двумя победами?

– В Клуж-Напоке был полуфинал. Поставлю себе зачет за проделанную работу. Мой тренер всегда говорит, что результат придет, если хорошо работать на тренировках. Так и получилось. Следует не забывать, что был и проигранный матч в первом круге в Мариборе, который немного меня всколыхнул. И это хорошо.

– Для вас это уже 13-й трофей. Как вы можете его отдельно оценить? Может быть, он в чем-то особенный?

– Единственное отличие этого трофея от других в том, что он мне дал возможность попасть в топ-100. Поэтому действительно я его запомню по-особому.

– В рейтинге WTA вы идете на 96-м месте. Какие эмоции от этого достижения у вас?

– Как я вам говорила раньше, что с такой игрой я хочу попасть в топ-100. Так оно и вышло. Чувствую себя довольной, но останавливаться и почивать на лаврах нет в мыслях.

– В целом в истории вы стали 23-й украинкой, вошедшей в топ-100 рейтинг WTA. Рады этому?

– Для меня неважно 23-й или 27-й я стала в топ-100 среди украинок. Важно, что я туда попала. Не сомневаюсь, что все девушки, начинающие теннисную карьеру, мечтают как минимум попасть в сотню.

– Попадание в топ-100 может дать какие-то бонусы для того, чтобы напрямую выйти на следующие топовые турниры или улучшить шансы попасть туда? Например, Рим, Ролан Гаррос и затем Уимблдон.

– На данный момент мой рейтинг дал мне зайти в квалификацию в Мадриде и Риме, а также на 80% в основную сетку Ролан Гаррос. На Уимблдон еще нужно заработать очки для попадания в основную сетку. Как-то так.

– Какие ваши планы? Где планируете сыграть в ближайшее время?

– На этой неделе буду играть турнир категории ITF W75 в Кальви (Корсика, Франция). Это мой заключительный хардовый турнир перед основными в Мадриде, Риме и Ролан Гаррос.