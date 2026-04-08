  4. Дарья СНИГУР: «Останавливаться и почивать на лаврах нет в мыслях»
08 апреля 2026, 07:39
Украинка эксклюзивно для Sport.ua прокомментировала трофей в Словении и дебют в топ-100

Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур, которая выиграла турнир в словенском городе Мурска-Собота и впервые в карьере вошла в топ-100 мирового рейтинга WTA, в эксклюзивном интервью Sport.ua ответила на разные вопросы.

– Дарья, какие вы испытываете эмоции от того, что вам удалось победить на турнире в Словении, а именно в городе Мурска-Собота?

– Больше эмоций я получила от того, что эта победа дала мне возможность полноценно зайти в топ-100. Потому что финал гарантировал мне только сотую строчку в рейтинге. А город? Ну так получилось, что это стала Мурска-Собота. Может быть, я хотела бы, чтобы это был Марибор…

– Во время турнира вы не отдали ни одного сета, все поединки выиграв со счетом 2:0. Рады таким результатам?

– Меня всегда устраивает победа в матче и не важно, сколько сетов или геймов я проиграла в нем. Но всегда приятно, когда матч заканчивается как можно быстрее в мою пользу.

– А португальскую теннисистку Жорже вы вообще победили 6:0, 6:0. Скажите, как правильно настроиться на матч, чтобы выиграть его с таким счетом? Как вы это делаете?

– Я всегда настраиваюсь на матчи, независимо от соперницы, одинаково. Никогда нет задачи выиграть под ноль. Если так происходит, то, наверное, как говорится, все делала правильно.

– Отдельно как прокомментируете финал? Победа над Грет Миннен, которая в 2021 и 2023 годах выходила в третий раунд US Open, это хорошее достижение?

– Время не стоит на месте. У всех игроков есть взлеты и падения. Наверное, у Грет наблюдается падение. Но следует отметить, что перед финалом мы провели по два матча в день. Возможно, это ее немного вымотало. Но я до этого матча играла против нее дважды и понимала, чего от нее ждать.

– Если взять отрезок в два месяца (февраль и март), вам удалось выйти в финалы в Клуж-Напоке (Румыния) и Трнаве (Словакия), а также выиграть турниры в Оэйраше (Португалия) и Мурска-Соботе (Словения). Как оцените этот период с двумя финалами и двумя победами?

– В Клуж-Напоке был полуфинал. Поставлю себе зачет за проделанную работу. Мой тренер всегда говорит, что результат придет, если хорошо работать на тренировках. Так и получилось. Следует не забывать, что был и проигранный матч в первом круге в Мариборе, который немного меня всколыхнул. И это хорошо.

– Для вас это уже 13-й трофей. Как вы можете его отдельно оценить? Может быть, он в чем-то особенный?

– Единственное отличие этого трофея от других в том, что он мне дал возможность попасть в топ-100. Поэтому действительно я его запомню по-особому.

– В рейтинге WTA вы идете на 96-м месте. Какие эмоции от этого достижения у вас?

– Как я вам говорила раньше, что с такой игрой я хочу попасть в топ-100. Так оно и вышло. Чувствую себя довольной, но останавливаться и почивать на лаврах нет в мыслях.

– В целом в истории вы стали 23-й украинкой, вошедшей в топ-100 рейтинг WTA. Рады этому?

– Для меня неважно 23-й или 27-й я стала в топ-100 среди украинок. Важно, что я туда попала. Не сомневаюсь, что все девушки, начинающие теннисную карьеру, мечтают как минимум попасть в сотню.

– Попадание в топ-100 может дать какие-то бонусы для того, чтобы напрямую выйти на следующие топовые турниры или улучшить шансы попасть туда? Например, Рим, Ролан Гаррос и затем Уимблдон.

– На данный момент мой рейтинг дал мне зайти в квалификацию в Мадриде и Риме, а также на 80% в основную сетку Ролан Гаррос. На Уимблдон еще нужно заработать очки для попадания в основную сетку. Как-то так.

– Какие ваши планы? Где планируете сыграть в ближайшее время?

– На этой неделе буду играть турнир категории ITF W75 в Кальви (Корсика, Франция). Это мой заключительный хардовый турнир перед основными в Мадриде, Риме и Ролан Гаррос.

По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04
Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой, Свитолина остается седьмой ракеткой
Стародубцева – 19-я. Все украинки, у которых есть полуфинал на уровне Тура
Дарья Снигур эксклюзив ITF Мурска Собота рейтинг WTA
Дмитрий Котков
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Футбол | 07 апреля 2026, 07:26 17
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины

Тренер намерен отработать контракт до июля 2026 года

Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Футбол | 07 апреля 2026, 08:44 22
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку

В УАФ рассматривают возможность назначения Пономарева

Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Футбол | 07.04.2026, 10:12
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
VAR ошибается не только у нас. Судья оплошал в матче Атлетико – Барселона
Футбол | 07.04.2026, 23:36
VAR ошибается не только у нас. Судья оплошал в матче Атлетико – Барселона
VAR ошибается не только у нас. Судья оплошал в матче Атлетико – Барселона
ВИДЕО. Церемония прощания с Монфисом на Мастерсе в Монте-Карло
Теннис | 07.04.2026, 23:15
ВИДЕО. Церемония прощания с Монфисом на Мастерсе в Монте-Карло
ВИДЕО. Церемония прощания с Монфисом на Мастерсе в Монте-Карло
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 23
Футбол
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
06.04.2026, 15:22
Другие виды
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
Бокс
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
