Мощный сезон от Дарьи. Снигур дебютирует в топ-100 рейтинга WTA

24-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 110) с понедельника (30 марта) дебютирует в топ-100 рейтинга WTA. В «лайве» она занимает 100-ю позицию.

Снигур, которая в 2019 года выиграла трофей юниорского Уимблдона, станет 23-й украинкой, которая добиралась до сотни лучших теннисисток планеты.

Дарья гарантировала себе дебют в топ-100 после выхода в финал турнира ITF W75 в словенском городе Мурска Собота. 29 марта Снигур поборется за трофей 75-тысячника в решающем поединке против Грет Миннен (Бельгия, WTA 156).

Предыдущей дебютанткой в первой сотне из представительниц Украины была Александра Олейникова, которая вошла в топ-100 в ноябре 2025 года.

В 2026 году на счету Дарьи 28 сыгранных матчей и 22 победы. Снигур завоевала трофей WTA 125 в Оэйраше (крупнейший в карьере), сыграла в дебютном полуфинале турнира WTA 250 (на кортах Клуж-Напоки), а также добралась до финала ITF W75 в Трнаве, где уступила Ханне Вандевинкель.