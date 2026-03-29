  4. Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
В финале турнира ITF W75 в городе Мурска Собота Дарья одолела Грет Миннен

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 110) завоевала трофей турнира ITF W75 в городе Мурска Собота, Словения.

В финале украинка в двух сетах уверенно переиграла Грет Миннен (Бельгия, WTA 156) за 1 час и 16 минут.

ITF W75 Мурска Собота. Хард в помещении. Финал

Дарья Снигур (Украина) [1] – Грет Миннен (Бельгия) [4] – 6:3, 6:2

Снигур провела третье очное противостояние против Миннен и одержала вторую победу. В 2022 году Дарья уступила Грет в финале соревнований ITF W60 в Альтенкирхене, а в 2023 одолела бельгийку на старте турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.

Снигур выиграла второй трофей в сезоне. В конце февраля она стала чемпионкой WTA 125 в Оэйраше (Португалия).

Всего у Дарьи теперь 12 трофеев на уровне ITF в 21 сыгранном финале.

В Мурской Соботе Снигур, помимо Миннен, также прошла Хезер Уотсон, Францишку Жорже, Викторию Грунчакову и Анну Шишкову. За пять матчей украинка ни разу не проиграла сет.

С понедельника Дарья дебютирует в топ-100 мирового рейтинга. В «лайве» она идет на 93-й позиции.

Путь Снигур к трофею ITF W75 в Мурской Соботе:

  • R1: Дарья Снигур [1] – Хезер Уотсон – 4:0, RET., Уотсон
  • R2: Дарья Снигур [1] – Францишка Жорже – 6:0, 6:0
  • R3: Дарья Снигур [1] – Виктория Грунчакова – 6:3, 7:5
  • 1/2 финала: Дарья Снигур [1] – Анна Шишкова – 6:2, 6:4
  • Финал: Дарья Снигур [1] – Грет Миннен [4] – 6:3, 6:2

Даниил Агарков
Orion-V
Вітаємо Дарину з перемогою!

+9
C.Пеклов
Молодець Дарина!Так тримати!

+9
Vitaly Kozak
Дарія нещодавно пообіцяла пройти в першу сотню рейтингу WTA і вона це зробила!  Успіху в основі Ролан Гарос! Хоча грати на глині Дарії дуже не подобається, але має час потренуватись.

+6
Микола Захарченко
Молодчинка ! 
Успіхів у майбутніх турнірах 🇺🇦✌️

+4
Falko
От цікаво. Обидві - спеціалістки зі швидких кортів, не те що по асфальту - навіть по газонах. Грета минулого року Ноттінгем взяла. Це начебто мусить передбачати наявність такої-сякої подачі. Що ми бачимо у фіналі? Дарина впевнено починає, забирає все, але з кінця першого сету починає шкутильгати: останні 5 власних геймів - 2:3. Міннен - та взагалі: забирає 2 перші гейми і... все, більше жодного, суцільні брейки. Дивна ситуація. 

+2

Sashamar
Давайте тверезо. На грунті Дарина любить грати ще менше, ніж Олійникова на харді. Отже найближчим часом не треба чекати чогось надзвичайного. На РГ вийде, помаше ракеткою та й годі. От коли почнеться трав'яний сезон, буде зрозуміло, чи дійсно гидке каченя перетворилося на лебідя.


Олександр Кравченко
Які її наступні турніри ? WTA турніри плануються?



Singularis
Победа дает очки WTA, необходимые для перехода на более высокий уровень.



