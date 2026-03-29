Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 110) завоевала трофей турнира ITF W75 в городе Мурска Собота, Словения.

В финале украинка в двух сетах уверенно переиграла Грет Миннен (Бельгия, WTA 156) за 1 час и 16 минут.

ITF W75 Мурска Собота. Хард в помещении. Финал

Дарья Снигур (Украина) [1] – Грет Миннен (Бельгия) [4] – 6:3, 6:2

Снигур провела третье очное противостояние против Миннен и одержала вторую победу. В 2022 году Дарья уступила Грет в финале соревнований ITF W60 в Альтенкирхене, а в 2023 одолела бельгийку на старте турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.

Снигур выиграла второй трофей в сезоне. В конце февраля она стала чемпионкой WTA 125 в Оэйраше (Португалия).

Всего у Дарьи теперь 12 трофеев на уровне ITF в 21 сыгранном финале.

В Мурской Соботе Снигур, помимо Миннен, также прошла Хезер Уотсон, Францишку Жорже, Викторию Грунчакову и Анну Шишкову. За пять матчей украинка ни разу не проиграла сет.

С понедельника Дарья дебютирует в топ-100 мирового рейтинга. В «лайве» она идет на 93-й позиции.

