Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
В финале турнира ITF W75 в городе Мурска Собота Дарья одолела Грет Миннен
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 110) завоевала трофей турнира ITF W75 в городе Мурска Собота, Словения.
В финале украинка в двух сетах уверенно переиграла Грет Миннен (Бельгия, WTA 156) за 1 час и 16 минут.
ITF W75 Мурска Собота. Хард в помещении. Финал
Дарья Снигур (Украина) [1] – Грет Миннен (Бельгия) [4] – 6:3, 6:2
Снигур провела третье очное противостояние против Миннен и одержала вторую победу. В 2022 году Дарья уступила Грет в финале соревнований ITF W60 в Альтенкирхене, а в 2023 одолела бельгийку на старте турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.
Снигур выиграла второй трофей в сезоне. В конце февраля она стала чемпионкой WTA 125 в Оэйраше (Португалия).
Всего у Дарьи теперь 12 трофеев на уровне ITF в 21 сыгранном финале.
В Мурской Соботе Снигур, помимо Миннен, также прошла Хезер Уотсон, Францишку Жорже, Викторию Грунчакову и Анну Шишкову. За пять матчей украинка ни разу не проиграла сет.
С понедельника Дарья дебютирует в топ-100 мирового рейтинга. В «лайве» она идет на 93-й позиции.
Путь Снигур к трофею ITF W75 в Мурской Соботе:
- R1: Дарья Снигур [1] – Хезер Уотсон – 4:0, RET., Уотсон
- R2: Дарья Снигур [1] – Францишка Жорже – 6:0, 6:0
- R3: Дарья Снигур [1] – Виктория Грунчакова – 6:3, 7:5
- 1/2 финала: Дарья Снигур [1] – Анна Шишкова – 6:2, 6:4
- Финал: Дарья Снигур [1] – Грет Миннен [4] – 6:3, 6:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина в трех сетах одолела Тамару Зиданшек и вышла в финал WTA 125 в Хорватии
Смотрите товарищеский матч лидеров УПЛ
Успіхів у майбутніх турнірах 🇺🇦✌️