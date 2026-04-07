  4. Многострадальный матч. Нива и Прикарпатье разделили очки в Тернополе
Нива Тернополь
07.04.2026 17:30 – FT 1 : 1
Прикарпатье
Украина. Первая лига
07 апреля 2026, 20:03
Многострадальный матч. Нива и Прикарпатье разделили очки в Тернополе

Поединок «Нива» Тернополь – «Прикарпатье» завершился со счетом 1:1

Во вторник, 7 апреля, в Тернополе состоялся матч 22-го тура Первой лиги. Местная «Нива» принимала «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Команды обменялись забитыми мячами и разошлись миром.

Поединок находился под угрозой срыва. Местные власти сначала не давали разрешение на проведение матча. Но вопрос решился, и команды сыграли в Тернополе.

«Прикарпатье» открыло счет на 21-й минуте. Александр Жмуйда первым успел к отскочившему от голкипера «Нивы» мячу и добил его в сетку.

«Нива» отыгралась на 42-й минуте. Денис Резепов принял мяч в штрафной и пробил с разворота.

После перерыва команды стали больше уделять внимание обороне. И счет на табло до конца матча не изменился.

Первая лига. 22-й тур. Тернополь, стадион имени Романа Шухевича. 7 апреля

«Нива» (Тернополь) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 1:1

Голы: Резепов, 42 – Жмуйда, 21

Видеозапись матча

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Резепов (Нива Тернополь).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Oleksandr Zhmuyda (Прикарпатье).
