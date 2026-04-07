  4. Нива Т – Прикарпатье – 1:1. Ничья в матче соседей. Видео голов и обзор
Украина. Первая лига
07 апреля 2026, 21:08 |
Нива Т – Прикарпатье – 1:1. Ничья в матче соседей. Видео голов и обзор

Команды забивали в первом тайме

Во вторник, 7 апреля, в Тернополе состоялся матч 22-го тура Первой лиги. Местная «Нива» принимала «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Команды обменялись забитыми мячами и разошлись миром.

«Прикарпатье» вышло вперед на 21-й минуте встречи. Александр Жмуйда первым успел к отскочившему от голкипера «Нивы» мячу и добил его в сетку.

«Нива» отыгралась в конце первого тайма. На 42-й минуте Денис Резепов принял мяч в штрафной и пробил с разворота.

После перерыва команды стали больше внимания уделять обороне. И счет на табло до конца матча не изменился.

Первая лига. 22-й тур. Тернополь, стадион имени Романа Шухевича. 7 апреля

«Нива» (Тернополь) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 1:1

Голы: Резепов, 42 – Жмуйда, 21

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Резепов (Нива Тернополь).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Oleksandr Zhmuyda (Прикарпатье).
