Нива Т – Прикарпатье – 1:1. Ничья в матче соседей. Видео голов и обзор
Команды забивали в первом тайме
Во вторник, 7 апреля, в Тернополе состоялся матч 22-го тура Первой лиги. Местная «Нива» принимала «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Команды обменялись забитыми мячами и разошлись миром.
«Прикарпатье» вышло вперед на 21-й минуте встречи. Александр Жмуйда первым успел к отскочившему от голкипера «Нивы» мячу и добил его в сетку.
«Нива» отыгралась в конце первого тайма. На 42-й минуте Денис Резепов принял мяч в штрафной и пробил с разворота.
После перерыва команды стали больше внимания уделять обороне. И счет на табло до конца матча не изменился.
Первая лига. 22-й тур. Тернополь, стадион имени Романа Шухевича. 7 апреля
«Нива» (Тернополь) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 1:1
Голы: Резепов, 42 – Жмуйда, 21
Видео голов и обзор матча (ожидается)
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
