Во вторник, 7 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины между тернопольской «Нивой» и «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 17:30.

Нива Тернополь

Начало сезона оказалось для коллектива довольно неплохим, однако впоследствии его результаты значительно ухудшились. В общей сложности, за 21 тур Первой лиги «Нива» смогла набрать 25 очков, пока позволяют ей находиться на 8-м месте турнирной таблицы.

От зоны переходных игр на вылет тернополяне оторвались на 5 баллов, а от топ-4 отстают уже на 15 зачетных пунктов.

В Кубке Украины «Нива» одолела «Реал-Фарма» и «СК Полтаву», но на стадии 1/8 финала уступила черновицкой «Буковине» со счетом 2:1.

Прикарпатье

Ненамного лучше проходит сезон для ивано-франковцев. После 21 тура Первой лиги на балансе команды 27 баллов, благодаря которым она находится на 6-й позиции общего зачета. Гандикап от опасной 13-й ступени составляет 7 очков, расстояние от топ-4 – 13.

Из Кубка Украины «Прикарпатье» вылетело еще на стадии 1/32 финала, проиграв любительскому «Денгоффу».

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы играли между собой 6 раз. За это время между командами царит равновесие – и «Нива», и «Прикарпатье» имеет по 2 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Нива Тернополь» не забила ни одного гола в 3-х официальных поединках 2026 года.

2/3 предыдущих матчей и «Нивы», и «Прикарпатье» завершались вничью 0:0.

«Нива» забила всего 18 голов в текущем сезоне Первой лиги – 4-й худший результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2 с коэффициентом 1.66 по линии БК betking.