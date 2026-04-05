Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 апреля 2026, 20:00 | Обновлено 05 апреля 2026, 21:33
10250
75

Юлия Стародубцева – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча WTA 500 в Чарльстоне

05 апреля 2026, 20:00 | Обновлено 05 апреля 2026, 21:33
10250
75 Comments
Юлия Стародубцева – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Юлия Стародубцева

5 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 89) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.

В финале украинка сыграет против пятой ракетки мира Джессики Пегулы (США). Поединок начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выиграет трофей пятисотника и чек на 354 345 долларов.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

📺 Видеотрансляция

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Стародубцева за финал в Чарльстоне
Юлия Стародубцева – Джессика Пегула. Финал WTA 500 в Чарльстоне. Видеообзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(74)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отыграл три матчбола. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Хьюстоне
Теннис | 06 апреля 2026, 02:53 0
Отыграл три матчбола. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Хьюстоне
Отыграл три матчбола. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Хьюстоне

Томми Пол в трех сетах переиграл Романа Андреса Бурручагу в финале соревнований в США

Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Футбол | 05 апреля 2026, 08:02 16
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026

Италия может получить неожиданный шанс

В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
Футбол | 05.04.2026, 07:00
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Футбол | 05.04.2026, 07:10
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 05.04.2026, 20:52
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Комментарии 75
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дякуючи Юлі в цьому тижні було що дивитись. 
Ответить
+7
Як би там не було, але Юлі респект, що дійшла до фіналу 500ника, перед стартом турніру ви таке могли представити?
Ответить
+7
Відчуття, що наче Мухову Гофф дивлюсь. Наче все мають в арсеналі для гри, але коли такі гравці бачить якісну стінку , через різноманіття в грі починаються абсолютно дурнуваті рішення в яких уже тонеш. Але для Юлі це перший великий фінал. Велика молодчинка. Не сьогодні, так завтра, якщо продовжувати робити свою справу.
Ответить
+7
Без бублика.
Ответить
+6
Подивимось церемонію нагородження, Юля свого втішного приза чесно заробила, і буде досвід на майбутнє
Ответить
+6
Мої вітання уболівальникам українського жіночого тенісу, і особисто Юлії Стародубцевої. Сьогодні може статися велика подія для нас . Юля буде боротися за титул ВТА із знаною американською акулою теніса Пегулою. Для неї титул у Чарльстоні це дріб'язок, але ж для українських вболівальників Юлії у разі її перемоги трапиться історична подія, що підніме настрій тисячам українців. і деякі обставини, що передували цій грі, дають нам певну надію. Перш за все це сьогоднішній рівень гри Юлії, яка повинна виходити в корт і нікого не боятися, бо вже суперниці бояться її. Побажаємо Юлії потужних кросів, вдалих дропів, а перш за все  зберігати під час гри переможний настрій, не зважаючи на можливі ускладнення під час гри. Ми віримо в тебе, Юліє, а ти повір у себе. Вперед до перемоги! 
Ответить
+6
Перший фінал, мандраж,.. але все попереду. Забудь цю невдачу, Дякуємо за гру в 500-ку.
Ответить
+5
Пегула свого не віддасть , все ж топ 3-4 цього року і найстабільніше гравчиня в турі (Рибакіна і трактор просто краще грають, не стабільніше)
Ответить
+4
Зіграла би Юля весь матч як ці 2 гейми (а Юля по-правді вміє й набагато краще) не солодко було б Пегулі
Ответить
+4
Пегула, як завжди, молодєц срєді овєц. А як діло доходить до Сабалєнки чи Рибакіної - то піджимає хвоста й відповзає)
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Ага, помріяли і пора вернутись в реальність
Ответить
+3
Стільки помилок... на два турніри вистачить.
Ответить
+3
Тю, вона і так стрибнула вище голови. Поки не готова, але степ бай степ все буде.
Ответить
+3
Психів я ще від Юлі не бачив , а вони з'явилися не до добра.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Нагадує останній матч Еліни з Джесікою.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Ну з Богом!!! Давай, Юля!!!
Ответить
+3
Навіть гейм з трьома матчболами відіграла. 
Ответить
+2
Ну, коли вже зрозуміло, що виграти неможливо - розслабся та грай без напруги в своє задоволення.
Ответить
+2
Дівчина перший раз у фіналі... і скільки шлаку повилазило.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Пегула,як робот,майже без помилок...
Ответить
+2
Популярные новости
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 129
Футбол
Ямаль провел переговоры с топ-клубом по поводу исторического трансфера
Ямаль провел переговоры с топ-клубом по поводу исторического трансфера
04.04.2026, 06:32
Футбол
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
Дэвид ХЭЙ: «Это единственный боксер, который действительно победил Усика»
Дэвид ХЭЙ: «Это единственный боксер, который действительно победил Усика»
04.04.2026, 09:29 2
Бокс
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
А у кого это 4.6? Стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ – Тулуза
А у кого это 4.6? Стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ – Тулуза
04.04.2026, 06:59
Футбол
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 14
Футбол
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
04.04.2026, 11:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем