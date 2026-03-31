31 марта 2026, 16:09 | Обновлено 31 марта 2026, 16:14
Румыния U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 марта в 17:00 матч 3-го тура элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19

Сборная Украины U-19 проводит заключительный матч элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19 по футболу.

31 марта в 17:00 в поединке 3-го тура в Румынии играют команды Румыния U-19 и Украина U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) под руководством Дмитрия Михайленко досрочно заняла первое место и вышла в финальный раунд Евро-2026 U-19.

В первом туре Украина обыграла Северную Ирландию (1:0), а Казахстан нанес поражение Румынии (2:0). Во втором туре Украина разгромила Казахстан (3:0), а Румыния и Северная Ирландия сыграли вничью (0:0).

Турнирное положение: Украина (6 очков), Казахстан (3), Северная Ирландия, Румыния (по 1).

Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину соревнований (Уэльсу) в финальной стадии ЧЕ-2026 U-19, которая пройдет с 28 июня по 11 июля. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.

Квалификация ЧЕ-2026 U-19

Группа 5. Румыния

Турнирная таблица

1-й тур, 25 марта

  • 11:00. Украина – Северная Ирландия – 1:0
  • 17:00. Казахстан – Румыния – 2:0

2-й тур, 28 марта

  • 11:00. Украина – Казахстан – 3:0
  • 16:30. Румыния – Северная Ирландия – 0:0

3-й тур, 31 марта

  • 17:00. Румыния – Украина
  • 17:00. Северная Ирландия – Казахстан

