Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уже вышли на Евро. Михайленко назвал состав Украины U-19 на игру с Румынией
Евро U19
Румыния U19
31.03.2026 17:00 - : -
УКРАИНА U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
Уже вышли на Евро. Михайленко назвал состав Украины U-19 на игру с Румынией

УАФ. Дмитрий Михайленко

Назван стартовый состав сборной Украины U-19 на заключительный матч элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19 по футболу.

31 марта в 17:00 в поединке 3-го тура в Румынии играют команды Румыния U-19 и Украина U-19.

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) под руководством Дмитрия Михайленко досрочно заняла первое место и вышла в финальный раунд Евро-2026 U-19.

В первом туре Украина обыграла Северную Ирландию (1:0), а Казахстан нанес поражение Румынии (2:0). Во втором туре Украина разгромила Казахстан (3:0), а Румыния и Северная Ирландия сыграли вничью (0:0).

Турнирное положение: Украина (6 очков), Казахстан (3), Северная Ирландия, Румыния (по 1).

Стартовый состав Украины U-19 на игру с Румынией

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем