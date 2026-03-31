Украина U-19 сыграла вничью с Румынией U-19, уже имея путевку на Евро-2026

Сборная Украины U-19 провела заключительный матч элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19 по футболу.

31 марта в 17:00 в поединке 3-го тура в Румынии вничью сыграли Румыния U-19 и Украина U-19 (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинцы пропустили гол на 26-й минуте, а игру спас Александр Каменский на 85-й минуте (1:1).

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) под руководством Дмитрия Михайленко досрочно заняла первое место и вышла в финальный раунд Евро-2026 U-19.

В первом туре Украина обыграла Северную Ирландию (1:0), а Казахстан нанес поражение Румынии (2:0). Во втором туре Украина разгромила Казахстан (3:0), а Румыния и Северная Ирландия сыграли вничью (0:0). В 3-м туре Северная Ирландия переиграла Казахстан (1:0)

Итоговое положение: Украина (7 очков), Северная Ирландия (4), Казахстан (3), Румыния (2).

Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину соревнований (Уэльсу) в финальной стадии ЧЕ-2026 U-19, которая пройдет с 28 июня по 11 июля. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.

Квалификация ЧЕ-2026 U-19

Группа 5. 3-й тур. 31 марта. Волунтари (Румыния). Стадион Ангел Йорданеску.

Румыния U-19 – Украина U-19 – 1:1

Голы: Тома, 26 – Каменский, 85

Румыния U-19: Рекешан, Гашпар (Котор, 84), Уркан, Фотин, Сенчуку, Петкулеску, Беде, Пырву (к) (Вереш, 58), Нечулеску (Гера, 58), Стоян (Бошняг, 58), Тома (Мойса, 71).

Запас: Унгуряну, Течереш, Котор, Доане. Тренер: Павел-Адриан Дулче.

Украина U-19: Марченко, Губенко, Шерстюк, Дигтярь (к), Калюжный, Плиш, Тютюнов (Сорока, 46), Оличенко (Кокодиняк, 80), Бойко (Есин, 66), Ухань (Каменский, 46), Боданов (Попов, 46).

Запас: Домчак, Малов, Милокост, Фещенко. Тренер: Дмитрий Михайленко.

Предупреждения: Стоян, 54, Вереш, 89.

Удаление: Беде, 60

Судья: Джоуи Кой (Нидерланды).

Турнирная таблица

1-й тур, 25 марта

11:00. Украина – Северная Ирландия – 1:0

– Северная Ирландия – 1:0 17:00. Казахстан – Румыния – 2:0

2-й тур, 28 марта

11:00. Украина – Казахстан – 3:0

– Казахстан – 3:0 16:30. Румыния – Северная Ирландия – 0:0

3-й тур, 31 марта

17:00. Румыния – Украина – 1:1

17:00. Северная Ирландия – Казахстан – 1:0

