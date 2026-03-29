Нива Тернополь – Пробой – 0:0. Упустили шанс забить. Видеообзор матча
В середине второго тайма «Нива» не реализовала пенальти
В заключительном матче 20-го тура Первой лиги «Нива» в Тернополе принимала «Пробой». Поединок завершился нулевой ничьей.
«Нива» владела преимуществом. Хозяева поля даже забили на 63-й минуте. Но арбитр гол не засчитал, зафиксировав фол в атаке.
Вскоре «Нива» заработала пенальти. Валентин Напуда бил в правый угол, но голкипер «Пробоя» Максим Коваленко удар парировал.
В результате на табло стадиона в Тернополе так и остались нули.
Первая лига. 20-й тур. 29 марта. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голкипер Реала опубликовал новое фото во время паузы на матчи сборных
Украинский специалист останется в Азербайджане