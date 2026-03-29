  4. Нива Тернополь – Пробой – 0:0. Упустили шанс забить. Видеообзор матча
Первая лига
Нива Тернополь
29.03.2026 16:00 – FT 0 : 0
Пробой
Украина. Первая лига
29 марта 2026, 20:04 |
Нива Тернополь – Пробой – 0:0. Упустили шанс забить. Видеообзор матча

В середине второго тайма «Нива» не реализовала пенальти

ФК Нива Тернополь

В заключительном матче 20-го тура Первой лиги «Нива» в Тернополе принимала «Пробой». Поединок завершился нулевой ничьей.

«Нива» владела преимуществом. Хозяева поля даже забили на 63-й минуте. Но арбитр гол не засчитал, зафиксировав фол в атаке.

Вскоре «Нива» заработала пенальти. Валентин Напуда бил в правый угол, но голкипер «Пробоя» Максим Коваленко удар парировал.

В результате на табло стадиона в Тернополе так и остались нули.

Первая лига. 20-й тур. 29 марта. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича.

«Нива» (Тернополь) – «Пробой» (Городенка) – 0:0

Видеообзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак
