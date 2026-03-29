Не реализовали пенальти. Нива Тернополь разделила очки с Пробоем

В воскресенье, 29 марта, в Тернополе состоялся заключительный матч 20-го тура Первой лиги. «Нива» и «Пробой» так и не смогли открыть счет.

«Нива» владела преимуществом и даже забила на 63-й минуте. Но арбитр взятие ворот не засчитал, зафиксировав фол в атаке.

Вскоре хозяева поля заработали пенальти. Валентин Напуда бил в правый угол, но голкипер «Пробоя» Максим Коваленко удар парировал.

В результате на табло стадиона в Тернополе так и остались нули.

Первая лига. 20-й тур. 29 марта. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича.

«Нива» (Тернополь) – «Пробой» (Городенка) – 0:0

