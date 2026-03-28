В воскресенье, 29 марта, состоится поединок 20-го тура Первой лиги Украины между тернопольской «Нивой» и городенковским «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Нива Тернополь

Для тернопольской команды начало сезона сложилось очень хорошо, однако впоследствии ее результаты значительно ухудшились. В общей сложности, за 19 туров Первой лиги «Ниве» удалось набрать 24 балла, что пока разрешают ей находиться на 7-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 8 очков, от топ-4 – 12. Весеннюю часть чемпионата тернополяне начали с ничьей 0:0 против «Левого Берега».

В Кубке Украины «Нива» дошла до 1/8 финала, где потерпела поражение от черновицкой «Буковины».

Пробой Городенка

Для новичка Первой лиги текущий сезон складывается далеко не лучшим образом. После 19 туров чемпионата на балансе «Пробоя» есть 16 баллов, поэтому клуб и находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны пока не критично – 3 очка. В первой официальной игре 2026 года «Пробой» со счетом 1:2 уступил харьковскому «Металлисту».

Из Кубка Украины горожан вылетели на стадии 1/32 финала после поражения против «ЛНЗ».

Личные встречи

Клубы играли между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда победу со счетом 1:2 одержала «Нива».

Интересные факты

«Пробой» пропустил 29 голов в текущем сезоне Первой лиги — 2-й самый плохой результат среди всех команд.

«Пробой» проиграл в каждом из 5 предыдущих официальных матчей.

«Нива» забила всего 18 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди команд из топ-8.

Прогноз на Sport.ua: победа «Нивы» с коэффициентом 1.75 по линии БК betking.