Нива Тернополь
29.03.2026 16:00
Пробой
Украина. Первая лига
28 марта 2026, 12:53 | Обновлено 28 марта 2026, 12:59
Нива Тернополь – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 29 марта в 16:00 по Киеву

В воскресенье, 29 марта, состоится поединок 20-го тура Первой лиги Украины между тернопольской «Нивой» и городенковским «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Для тернопольской команды начало сезона сложилось очень хорошо, однако впоследствии ее результаты значительно ухудшились. В общей сложности, за 19 туров Первой лиги «Ниве» удалось набрать 24 балла, что пока разрешают ей находиться на 7-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 8 очков, от топ-4 – 12. Весеннюю часть чемпионата тернополяне начали с ничьей 0:0 против «Левого Берега».

В Кубке Украины «Нива» дошла до 1/8 финала, где потерпела поражение от черновицкой «Буковины».

Для новичка Первой лиги текущий сезон складывается далеко не лучшим образом. После 19 туров чемпионата на балансе «Пробоя» есть 16 баллов, поэтому клуб и находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны пока не критично – 3 очка. В первой официальной игре 2026 года «Пробой» со счетом 1:2 уступил харьковскому «Металлисту».

Из Кубка Украины горожан вылетели на стадии 1/32 финала после поражения против «ЛНЗ».

Личные встречи

Клубы играли между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда победу со счетом 1:2 одержала «Нива».

Интересные факты

  • «Пробой» пропустил 29 голов в текущем сезоне Первой лиги — 2-й самый плохой результат среди всех команд.
  • «Пробой» проиграл в каждом из 5 предыдущих официальных матчей.
  • «Нива» забила всего 18 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди команд из топ-8.

Прогноз на Sport.ua: победа «Нивы» с коэффициентом 1.75 по линии БК betking.

