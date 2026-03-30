  4. Олег ДУЛУБ: «Мы должны были выиграть»
30 марта 2026, 15:04 |
Олег ДУЛУБ: «Мы должны были выиграть»

Наставник тернопольской «Нивы» прокомментировал результат матча с «Пробоем»

В заключительном матче 20-го тура Первой лиги «Нива» в Тернополе принимала «Пробой». Поединок завершился нулевой ничьей. Итог матча подвел главный тренер тернопольского клуба Олег Дулуб.

– Очень эмоциональная игра. Мы должны были выиграть, но случилась ничья.

– Чего, возможно, не хватило игрокам на поле, чтобы забить? Моменты были.

– На мой взгляд, не хватило просто в моментах хладнокровно принять решение и просто забить гол. По такой игре – это была игра до гола.

– Какой тайм для вас был лучше сыгран, первый или второй?

– На мой взгляд, учитывая результат, пожалуй, все-таки второй тайм. Потому что мы и гол забили, который не засчитали, и пенальти мы заработали. Но без первого тайма не было бы второго. Я бы так не разделял.

