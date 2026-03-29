  4. Дебют Араухо и ассист Мендоси. Венесуэла разгромила Тринидад и Тобаго
Венесуэла
27.03.2026 12:00 – FT 4 : 1
Тринидад и Тобаго
29 марта 2026, 14:14 | Обновлено 29 марта 2026, 14:21
257
0

Дебют Араухо и ассист Мендоси. Венесуэла разгромила Тринидад и Тобаго

Оба игрока «Кривбасса» вышли в стартовом составе

29 марта 2026, 14:14 | Обновлено 29 марта 2026, 14:21
257
0
Дебют Араухо и ассист Мендоси. Венесуэла разгромила Тринидад и Тобаго
Глейкер Мендоса

Сборная Венесуэлы в Узбекистане сыграла товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго, одержав разгромную победу со счетом 4:1.

В этом матче приняли участие два легионера «Кривбасса» – Андрусв Араухо и Глейкер Мендоса.

Для Араухо, который провел на поле весь матч, эта игра стала дебютной в составе сборной Венесуэлы.

Мендоса также вышел в стартовом составе и сыграл 78 минут, отметившись ассистом при первом голе команды.

Товарищеский матч

Венесуэла – Тринидад и Тобаго – 4:1

Голы: Альфонсо, 60, 67, Рондон, 81, 85 – Мур, 52

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Венесуэла.
81’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Венесуэла.
67’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Венесуэла.
60’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Венесуэла.
52’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Тринидад и Тобаго.
Комментарии 0
