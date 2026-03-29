Дебют Араухо и ассист Мендоси. Венесуэла разгромила Тринидад и Тобаго

Сборная Венесуэлы в Узбекистане сыграла товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго, одержав разгромную победу со счетом 4:1.

В этом матче приняли участие два легионера «Кривбасса» – Андрусв Араухо и Глейкер Мендоса.

Для Араухо, который провел на поле весь матч, эта игра стала дебютной в составе сборной Венесуэлы.

Мендоса также вышел в стартовом составе и сыграл 78 минут, отметившись ассистом при первом голе команды.

Товарищеский матч

Венесуэла – Тринидад и Тобаго – 4:1

Голы: Альфонсо, 60, 67, Рондон, 81, 85 – Мур, 52

