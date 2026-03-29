Дебют Араухо и ассист Мендоси. Венесуэла разгромила Тринидад и Тобаго
Оба игрока «Кривбасса» вышли в стартовом составе
Сборная Венесуэлы в Узбекистане сыграла товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго, одержав разгромную победу со счетом 4:1.
В этом матче приняли участие два легионера «Кривбасса» – Андрусв Араухо и Глейкер Мендоса.
Для Араухо, который провел на поле весь матч, эта игра стала дебютной в составе сборной Венесуэлы.
Мендоса также вышел в стартовом составе и сыграл 78 минут, отметившись ассистом при первом голе команды.
Товарищеский матч
Венесуэла – Тринидад и Тобаго – 4:1
Голы: Альфонсо, 60, 67, Рондон, 81, 85 – Мур, 52
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
