Тренер Швеции высказался о травмированном лидере перед игрой с Украиной

Тренер сборной Швеции по футболу – Грэм Поттер – высказался о травмированном Деяне Кулушевски накануне матча против Украины в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

Нападающий английского «Тоттенхэма» получил травму колена в мае прошлого года и с тех пор ни разу не выходил на футбольное поле.

Деян пока не сможет помочь сборной в матче против Украины, однако продолжает реабилитацию в Испании и может посетить матч в Валенсии.

«Он в Испании, и, думаю, в течение недели может приехать к нам», – сказал Поттер.