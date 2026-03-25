Чемпионат мира25 марта 2026, 12:52 | Обновлено 25 марта 2026, 12:54
Тренер Швеции высказался о травмированном лидере перед игрой с Украиной
Грэм Поттер не обошел вниманием Деяна Кулушевски
Тренер сборной Швеции по футболу – Грэм Поттер – высказался о травмированном Деяне Кулушевски накануне матча против Украины в плей-офф чемпионата мира 2026 года.
Нападающий английского «Тоттенхэма» получил травму колена в мае прошлого года и с тех пор ни разу не выходил на футбольное поле.
Деян пока не сможет помочь сборной в матче против Украины, однако продолжает реабилитацию в Испании и может посетить матч в Валенсии.
«Он в Испании, и, думаю, в течение недели может приехать к нам», – сказал Поттер.
