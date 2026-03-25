  4. Швеция решила главную проблему перед игрой с Украиной. Ставка на ветерана
25 марта 2026, 11:42 | Обновлено 25 марта 2026, 11:46
Кристофер Нордфельдт будет защищать ворота в матче плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоффер Нордфельдт

В стартовом составе сборной Швеции на матч против Украины выйдет 36-летний Кристоффер Нордфельдт (АИК). Последний раз голкипер надевал форму национальной команды на официально уровне еще в 2021 году.

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер сделает ставку на опытного вратаря, решив одну из главных проблем команды.

Шведская сборная осталась без Виктора Йоханссона и Якоба Виделла Зеттерстрема из-за травм, а Робин Олсен не попал в заявку.

Позиция вратаря перед матчем против Украины стала серьезной проблемой для Поттера, однако тренер все же нашел решение.

«Кристоффер имеет большой опыт и на протяжении многих лет является важной частью сборной. Он готов к этому вызову и с нетерпением его ждет, – сказал Поттер.

Матч между сборными Украины и Швеции состоится 26 марта в городе Валенсия. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Андрей Витренко Источник: Aftonbladet
Шахтер выступил с заявлением после требований Полесья к УАФ по Шурману
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
