Швеция решила главную проблему перед игрой с Украиной. Ставка на ветерана

В стартовом составе сборной Швеции на матч против Украины выйдет 36-летний Кристоффер Нордфельдт (АИК). Последний раз голкипер надевал форму национальной команды на официально уровне еще в 2021 году.

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер сделает ставку на опытного вратаря, решив одну из главных проблем команды.

Шведская сборная осталась без Виктора Йоханссона и Якоба Виделла Зеттерстрема из-за травм, а Робин Олсен не попал в заявку.

Позиция вратаря перед матчем против Украины стала серьезной проблемой для Поттера, однако тренер все же нашел решение.

«Кристоффер имеет большой опыт и на протяжении многих лет является важной частью сборной. Он готов к этому вызову и с нетерпением его ждет, – сказал Поттер.

Матч между сборными Украины и Швеции состоится 26 марта в городе Валенсия. Начало в 21:45 по киевскому времени.