Швеция решила главную проблему перед игрой с Украиной. Ставка на ветерана
Кристофер Нордфельдт будет защищать ворота в матче плей-офф
В стартовом составе сборной Швеции на матч против Украины выйдет 36-летний Кристоффер Нордфельдт (АИК). Последний раз голкипер надевал форму национальной команды на официально уровне еще в 2021 году.
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер сделает ставку на опытного вратаря, решив одну из главных проблем команды.
Шведская сборная осталась без Виктора Йоханссона и Якоба Виделла Зеттерстрема из-за травм, а Робин Олсен не попал в заявку.
Позиция вратаря перед матчем против Украины стала серьезной проблемой для Поттера, однако тренер все же нашел решение.
«Кристоффер имеет большой опыт и на протяжении многих лет является важной частью сборной. Он готов к этому вызову и с нетерпением его ждет, – сказал Поттер.
Матч между сборными Украины и Швеции состоится 26 марта в городе Валенсия. Начало в 21:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкая команда выразила свою позицию в скандальном вопросе
Футболист покинет клуб летом