В Швеции спрогнозировали счет, с которым могут обыграть сборную Украины

В четверг, 26 марта, состоится матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния шведские тренеры и футболисты спрогнозировали счет, с которым смогут одолеть подопечных Сергея Реброва.

Понтус Фарнеруд, бывший игрок сборной Швеции: «После финального свистка счет 2:2, Швеция победит в дополнительное время.

Густав Лундгрен должен выходить в стартовом составе. У него есть потенциал, который может многое добавить команде, к тому же он преданный командный игрок, дисциплинированный в оборонительных действиях».

Нахир Бесара, капитан «Хаммарбю»: «Швеция победит со счетом 2:0. Думаю, Таха Али должен выйти в стартовом составе. Он необычный игрок, способный многое сделать самостоятельно.

Матч, вероятно, будет напряженным, ведь от него зависит борьба за выход на ЧМ. Поэтому нужно поставить в старте опытного нападающего, который умеет действовать самостоятельно»

Фредрик Хольмберг, тренер ГАИС: «Счёт будет 3:1 в пользу Швеции. Надеемся, Густав Лундгрен выйдет в стартовом составе. Надеюсь, Таха Али тоже сыграет и забьет».

Адам Столь, капитан «Юргордена»: «Швеция победит со счетом 2:1. Эллиот Страуд должен выйти в стартовом составе. Я действительно так думаю.

Он очень хорош, как в атаке, так и в защите. Начните с Страуда и Германа Йоханссона на флангах. Два действительно качественных крайних защитника, которые помогут получить необходимый результат».