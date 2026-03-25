Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  В Швеции спрогнозировали счет, с которым могут обыграть сборную Украины
Чемпионат мира
25 марта 2026, 11:37 | Обновлено 25 марта 2026, 12:10
В Швеции спрогнозировали счет, с которым могут обыграть сборную Украины

Фарнеруд, Бесара, Хольмберг и Столь уверены, что их команда одолеет подопечных Сергея Реброва

Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

В четверг, 26 марта, состоится матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния шведские тренеры и футболисты спрогнозировали счет, с которым смогут одолеть подопечных Сергея Реброва.

Понтус Фарнеруд, бывший игрок сборной Швеции: «После финального свистка счет 2:2, Швеция победит в дополнительное время.

Густав Лундгрен должен выходить в стартовом составе. У него есть потенциал, который может многое добавить команде, к тому же он преданный командный игрок, дисциплинированный в оборонительных действиях».

Нахир Бесара, капитан «Хаммарбю»: «Швеция победит со счетом 2:0. Думаю, Таха Али должен выйти в стартовом составе. Он необычный игрок, способный многое сделать самостоятельно.

Матч, вероятно, будет напряженным, ведь от него зависит борьба за выход на ЧМ. Поэтому нужно поставить в старте опытного нападающего, который умеет действовать самостоятельно»

Фредрик Хольмберг, тренер ГАИС: «Счёт будет 3:1 в пользу Швеции. Надеемся, Густав Лундгрен выйдет в стартовом составе. Надеюсь, Таха Али тоже сыграет и забьет».

Адам Столь, капитан «Юргордена»: «Швеция победит со счетом 2:1. Эллиот Страуд должен выйти в стартовом составе. Я действительно так думаю.

Он очень хорош, как в атаке, так и в защите. Начните с Страуда и Германа Йоханссона на флангах. Два действительно качественных крайних защитника, которые помогут получить необходимый результат».

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vladus
Швеція жодного разу на груповому етапі не перемогла, а тут збирається вже на ЧС зразу виходити. Перемога Швеції була б нечесною
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем