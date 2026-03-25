Ливерпуль подтвердил уход лидера команды после завершения сезона

«Ливерпуль» объявил об уходе Мохамеда Салаха по окончании сезона 2025/26.

Ранее об этом сообщил сам футболист.

«Салах выразил желание как можно раньше проинформировать болельщиков, чтобы обеспечить прозрачность относительно своего будущего – из уважения и благодарности к ним.

Перешедший из «Ромы» летом 2017 года, игрок под номером 11 прочно закрепился как один из величайших футболистов в истории «Ливерпуля». Он помог клубу завоевать два титула АПЛ, выиграть Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, Кубок Англии, дважды – Кубок английской лиги, а также Суперкубок Англии.

На данный момент 255 голов в 435 матчах позволяют египтянину занимать третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Кроме того, он четыре раза становился обладателем «Золотой бутсы» Премьер-лиги и получил множество индивидуальных наград.

Несмотря на это, до завершения текущего сезона остается достаточно времени, и Салах полностью сосредоточен на достижении максимального результата для «Ливерпуля». Поэтому время полноценно оценить его наследие и достижения наступит позже – когда он попрощается с «Энфилдом», – говорится в заявлении клуба».