Стартовый матч Снигур на турнире в Словении завершился после четырех геймов

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 110) удачно стартовала на турнире ITF W75 в словенском городе Мурска Собота, который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В первом раунде украинка, которая получила первый номер посева, вышла на корт против Хезер Уотсон (Великобритания, WTA 261). Дарья выиграла первые четыре гейма, после чего бритнка отказалась от продолжения игры из-за травмы.

ITF W75 Мурска Собота. Хард в помещении, 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) [1] – Хезер Уотсон (Великобритания) – 4:0, RET., Уотсон

Это было первое очное противостояние соперниц. Далее Дарья сыграет против представительницы Португалии Францишки Жорже (Португалия, WTA 190), которую ранее обыгрывала дважды.

Дарья проводит вторые соревнования в Словении за последние две недели. 17 марта Снигур сенсационно проиграла Самире Де Стефано на старте турнира идентичной категории в Мариборе.

Снигур одержала 20-ю победу в 2026 году в 26 поединках. На счету Дарьи полуфинал WTA 250 в Клуж-Напоке, трофей турнира WTA 125 в Оэйраше и финал 75-тысячника в Трнаве.