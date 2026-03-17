Снигур неожиданно проиграла в первом круге турнира ITF в Словении

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 110) уступила в стартовом поединке на турнире ITF W75 в Мариборе, Словения.

Снигур проиграла матч 1/16 финала итальянке Самире де Стефано (WTA 294) в трех сетах за 2 часа и 22 минуты – 6:3, 4:6, 6:7 (5:7).

В решающем сете украинка не смогла подать на матч при счете 5:4, а на тай-брейке потеряла преимущество при счете 3:1.

Это была первая очная встреча соперниц.

ITF W75 Марибор. Хард в помещении, 1/16 финала

