ITF17 марта 2026, 19:55 | Обновлено 17 марта 2026, 20:18
Снигур неожиданно проиграла в первом круге турнира ITF в Словении
Дарья уступила Самире де Стефано на старте турнира в Мариборе
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 110) уступила в стартовом поединке на турнире ITF W75 в Мариборе, Словения.
Снигур проиграла матч 1/16 финала итальянке Самире де Стефано (WTA 294) в трех сетах за 2 часа и 22 минуты – 6:3, 4:6, 6:7 (5:7).
В решающем сете украинка не смогла подать на матч при счете 5:4, а на тай-брейке потеряла преимущество при счете 3:1.
Это была первая очная встреча соперниц.
ITF W75 Марибор. Хард в помещении, 1/16 финала
Дарья Снигур (Украина) – Самира де Стефано (Италия) – 6:3, 4:6, 6:7 (5:7)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 марта 2026, 15:02 21
Коноплю может заменить Михайличенко
Бокс | 17 марта 2026, 05:55 3
Усик против допуска россиян
Футбол | 17.03.2026, 09:22
Футбол | 17.03.2026, 07:44
Теннис | 16.03.2026, 23:10
Що, невже думка про першу сотню стала на заваді?
Популярные новости
16.03.2026, 04:45
16.03.2026, 07:33 2
15.03.2026, 22:45 5
17.03.2026, 08:11 4
16.03.2026, 14:05 137
Волейбол
16.03.2026, 08:39 10
16.03.2026, 06:55 25