«Я уже четвертый раз это говорю»: Симеоне назвал причины поражения от Реала
Тренер Атлетико подвел итоги выездного поединка 29-го тура Ла Лиги
Тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги выездного поединка 29-го тура Ла Лиги против «Реала» (2:3), разобрав причины неудачи своей команды.
О судейских решениях и эпизоде с Льоренте
«Я не считаю, что итоговый результат обусловлен судейством. У нас были все возможности для создания острых моментов, но мы ими не воспользовались. Хотя, признаю, команда заслуживала сегодня чуть большего».
О прогрессе Адемолы Лукмана
«Он демонстрирует отличный рост и усердно работает. Адемола привносит в нашу игру новые качества. Мы помогаем ему совершенствовать оборонительные навыки, ведь он – игрок с огромным сердцем и жаждой к обучению. Надеюсь, он продолжит приносить пользу, как в сегодняшней встрече».
О влиянии арбитра на ход матча
«Не думаю, что трактовка эпизодов стала решающей. Мы были способны на большее: могли надежнее сыграть в защите при пропущенных голах и действовать агрессивнее впереди. Против нас играл серьезный оппонент, который не прощает ошибок».
О спорных моментах с Карвахалем и Ганцко
«Честно говоря, в обоих случаях я находился слишком далеко от места событий. Видеоповторы я пока не изучал».
О главных недочетах
«Нам не хватило контроля над игрой и иного подхода к созиданию атак. Мы не реализовали задуманное в решающей фазе. Я уже в четвертый раз повторяю причины, которые привели к такому результату», – цитирует Симеоне пресс-служба клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
