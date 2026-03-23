«Я уже четвертый раз это говорю»: Симеоне назвал причины поражения от Реала

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги выездного поединка 29-го тура Ла Лиги против «Реала» (2:3), разобрав причины неудачи своей команды.

О судейских решениях и эпизоде с Льоренте

«Я не считаю, что итоговый результат обусловлен судейством. У нас были все возможности для создания острых моментов, но мы ими не воспользовались. Хотя, признаю, команда заслуживала сегодня чуть большего».

О прогрессе Адемолы Лукмана

«Он демонстрирует отличный рост и усердно работает. Адемола привносит в нашу игру новые качества. Мы помогаем ему совершенствовать оборонительные навыки, ведь он – игрок с огромным сердцем и жаждой к обучению. Надеюсь, он продолжит приносить пользу, как в сегодняшней встрече».

О влиянии арбитра на ход матча

«Не думаю, что трактовка эпизодов стала решающей. Мы были способны на большее: могли надежнее сыграть в защите при пропущенных голах и действовать агрессивнее впереди. Против нас играл серьезный оппонент, который не прощает ошибок».

О спорных моментах с Карвахалем и Ганцко

«Честно говоря, в обоих случаях я находился слишком далеко от места событий. Видеоповторы я пока не изучал».

О главных недочетах

«Нам не хватило контроля над игрой и иного подхода к созиданию атак. Мы не реализовали задуманное в решающей фазе. Я уже в четвертый раз повторяю причины, которые привели к такому результату», – цитирует Симеоне пресс-служба клуба.

