Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бывший арбитр заявил, что подкат Карвахаля тянул на пенальти
Испания
23 марта 2026, 03:54
ВИДЕО. Бывший арбитр заявил, что подкат Карвахаля тянул на пенальти

Альфонсо Перес Бурруль проанализировал резонансный эпизод, произошедший на 10-й минуте матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль проанализировал резонансный эпизод, произошедший на 10-й минуте противостояния «Реала» и «Атлетико» (3:2) в рамках 29-го тура Ла Лиги.

В центре внимания оказался защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль, который в подкате сбил Маркоса Льоренте в штрафной площади. Инцидент случился сразу после того, как игрок «матрасников» нанес удар по воротам. Главный рефери встречи Хосе Мунуэра Монтеро не усмотрел в действиях защитника оснований для назначения одиннадцатиметрового.

«Несмотря на то что Льоренте уже успел пробить, неоправданно рискованные действия Карвахаля являются достаточным поводом для пенальти. Он явно опоздал к эпизоду и совершил нарушение против игрока «Атлетико», – подчеркнул Бурруль в эфире Radio MARCA.

По теме:
Дани Карвахаль Реал Мадрид Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Маркос Льоренте
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем