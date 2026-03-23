ВИДЕО. Бывший арбитр заявил, что подкат Карвахаля тянул на пенальти
Альфонсо Перес Бурруль проанализировал резонансный эпизод, произошедший на 10-й минуте матча
Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль проанализировал резонансный эпизод, произошедший на 10-й минуте противостояния «Реала» и «Атлетико» (3:2) в рамках 29-го тура Ла Лиги.
В центре внимания оказался защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль, который в подкате сбил Маркоса Льоренте в штрафной площади. Инцидент случился сразу после того, как игрок «матрасников» нанес удар по воротам. Главный рефери встречи Хосе Мунуэра Монтеро не усмотрел в действиях защитника оснований для назначения одиннадцатиметрового.
«Несмотря на то что Льоренте уже успел пробить, неоправданно рискованные действия Карвахаля являются достаточным поводом для пенальти. Он явно опоздал к эпизоду и совершил нарушение против игрока «Атлетико», – подчеркнул Бурруль в эфире Radio MARCA.
CARVAJAL COMPLETELY WIPES OUT LLORENTE'S FEET IN THE PENALTY AREA AND HAS JUST GOTTEN AWAY WITH IT? 😂 pic.twitter.com/WdPH08oPjP— MC (@CrewsMat10) March 22, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
